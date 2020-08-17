道瓊小挫那指創新高 台積ADR大漲2.27%

美股走勢分歧 那指收盤創新高

美國股市17日走勢分歧，那斯達克綜合指數收盤再創新高，因為得益於2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情的科技股持續看漲，但道瓊工業指數收跌。

道瓊工業指數下挫86.11點或0.31%，收在27844.91點。蘋果股短期漲幅已大後，在周一小幅拉回；17日力摙多頭者，包括亞馬遜、美國通用、麥當勞與默克製藥，另外，英特爾也見跌深反彈。

台股投資人關注的台積電ADR，單日大漲1.78美元，報80.19美元，漲幅2.27%；另外，日月光投控ADR與聯電ADR也分別上漲0.06美元、0.09美元，分別收報4.59美元及4.05美元。

標準普爾500指數上揚9.14點或0.27%，收在3381.99點。

以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲110.43點或1.00%，收在11129.73點。另外，費城半導體指收漲26.8點，漲幅1.22%，報2227.61點。

（數位編輯）

歐股收紅 投資人持續關注美中關係

歐洲股市今天收漲，但投資人持續關注美中緊張關係，並且關切美國民主共和兩黨對經濟振興協議的爭執。

倫敦FTSE 100指數上漲37.40點或0.61%，收在6127.44點。

法蘭克福DAX 30指數小漲19.32點或0.15%，收在12920.66點。

巴黎CAC 40指數上揚9.01點或0.18%，收在4971.94點。

（中央社）