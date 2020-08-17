8月17日一分鐘強弱勢股
8月17日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅％
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強勢原因
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安力-KY（5223）
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10
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Q2獲利暴衝、上半年EPS 2.67元，17日成交量創歷史新高
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湧德（3689）
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9.99
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Q2 EPS 1.72元由虧轉盈、稅後盈餘1.2億元，年增4.4倍
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昇貿（3305）
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9.98
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產品打入星鏈供應鏈，預計年內出貨，股價創31個月來新高
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海華（3694）
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9.97
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Q2 虧轉盈、EPS 1.21，股價連二紅，創逾兩年來新高
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博磊（3581）
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9.97
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Q2由虧轉盈、EPS 0.87元、創近三年以來新高，股價連三紅
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瀚宇博（5469）
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9.97
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受惠居家辦公、遠距教學，上半年EPS 2.09元，股價創上市來新高
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長榮（2603）
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9.96
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Q2大賺31.92億元、由虧轉盈，目標價外資自13元喊高至16元
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加百裕（3323）
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9.95
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Q2營收32.17億元，創單季歷史新高，股價連四日整理後衝破5日線
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東碩（3272）
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9.93
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疫情催化筆電商機，Q2 虧轉盈EPS 1.98元、上半年EPS 1.47元
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永崴投控（3712）
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9.92
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子公司取得台電離岸風電二期標案，商機上看兆元，市場看好
製表：鄭郁平
8月17日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅％
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弱勢原因
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晉泰（6221）
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9.11
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高層陸續辭任，引起市場議論，股價跌至逾4個月來新低
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力特（3051）
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7.83
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出售廠房予台積電利多出盡，Q2 EPS -0.15元，股價跌破5日線
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愛普（6531）
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6.94
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上半年EPS 1.51元，本益比高達122元，股價一舉跌破5日線、季線
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麗臺（2465）
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4.71
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Q2虧轉盈，13日股價創逾一年來新高後量縮價跌，5日線有守
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捷泰（6165）
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4.61
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股價漲多回檔，終結連五紅，外資賣超152張
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旺矽（6223）
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4.51
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三大法人連三日賣超1,808 張，賣壓強勁，股價跌破5日線
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系統電（5309）
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4.43
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14日決議發債5億元，三大法人連六日賣超1,956張
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金麗科（3228）
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4.37
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Q2 EPS -0.25元盈轉虧，較去年上半年虧損幅度大，外資小賣90張
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萬達光電（5220）
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4.13
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近期漲幅過大、列注意股票，三大法人賣超255張，股價拉回整理
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南電（8046）
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3.82
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17日三大法人大賣10,868張，股價連三紅後拉回整理
製表：鄭郁平
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