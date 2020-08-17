8月17日一分鐘強弱勢股

Q2 EPS 1.72元由虧轉盈、稅後盈餘1.2億元，年增4.4倍

Q2由虧轉盈、EPS 0.87元、創近三年以來新高，股價連三紅

受惠居家辦公、遠距教學，上半年EPS 2.09元，股價創上市來新高

長榮（2603）

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