8月17日一分鐘強弱勢股

8月17日一分鐘強勢股

公司

漲幅％

強勢原因

安力-KY（5223）

10

Q2獲利暴衝、上半年EPS 2.67元，17日成交量創歷史新高

湧德（3689）

9.99

Q2 EPS 1.72元由虧轉盈、稅後盈餘1.2億元，年增4.4倍

昇貿（3305）

9.98

產品打入星鏈供應鏈，預計年內出貨，股價創31個月來新高

海華（3694）

9.97

Q2 虧轉盈、EPS 1.21，股價連二紅，創逾兩年來新高

博磊（3581）

9.97

Q2由虧轉盈、EPS 0.87元、創近三年以來新高，股價連三紅

瀚宇博（5469）

9.97

受惠居家辦公、遠距教學，上半年EPS 2.09元，股價創上市來新高

長榮（2603）

9.96

Q2大賺31.92億元、由虧轉盈，目標價外資自13元喊高至16元

加百裕（3323）

9.95

Q2營收32.17億元，創單季歷史新高，股價連四日整理後衝破5日線

東碩（3272）

9.93

疫情催化筆電商機，Q2 虧轉盈EPS 1.98元、上半年EPS 1.47元

永崴投控（3712）

9.92

子公司取得台電離岸風電二期標案，商機上看兆元，市場看好

製表：鄭郁平

8月17日一分鐘弱勢股

公司

跌幅％

弱勢原因

晉泰（6221）

9.11

高層陸續辭任，引起市場議論，股價跌至逾4個月來新低

力特（3051）

7.83

出售廠房予台積電利多出盡，Q2 EPS -0.15元，股價跌破5日線

愛普（6531）

6.94

上半年EPS 1.51元，本益比高達122元，股價一舉跌破5日線、季線

麗臺（2465）

4.71

Q2虧轉盈，13日股價創逾一年來新高後量縮價跌，5日線有守

捷泰（6165）

4.61

股價漲多回檔，終結連五紅，外資賣超152張

旺矽（6223）

4.51

三大法人連三日賣超1,808  張，賣壓強勁，股價跌破5日線

系統電（5309）

4.43

14日決議發債5億元，三大法人連六日賣超1,956張

金麗科（3228）

4.37

Q2 EPS -0.25元盈轉虧，較去年上半年虧損幅度大，外資小賣90張

萬達光電（5220）

4.13

近期漲幅過大、列注意股票，三大法人賣超255張，股價拉回整理

南電（8046）

3.82

17日三大法人大賣10,868張，股價連三紅後拉回整理


製表：鄭郁平

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工商時報 鄭郁平
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