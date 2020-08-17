3大法人買超139億 台股飆160點創收盤新高

傳產強勢表現 台股大漲160點創收盤新高

傳產類股表現剽悍，台股今天收盤大漲160點，收在12956.11點，改寫收盤新高。分析師指出，台股攻萬三仍有壓力，但中長線有往上機會。傳產、中小型類股短線有強勢表現，估仍由權值電子族群股左右後市。

台股開高走高，終場收在12956.11點，大漲160.65點、漲幅1.26%，收在今天最高點，成交量來到2215.14億元。

電子權值股今天表現稍弱，資金輪動至傳產族群。台積電早盤於平盤震盪，盤中買單點火，終場收在435元，漲1.87%。鴻海跌0.25%，收80.2元，大立光收在3900元，漲45元。

長榮股價連日走強，今天收在漲停價14.9元，再寫波段新高，成交爆量達17.9萬張；萬海漲0.75%，收20.05元。陽明收8.62元，漲0.35%。

塑膠類股部分，台達化收在漲停價20.6元，國喬同樣收在漲停價位18.3元，聯成一度攻上漲停價，尾盤漲勢收斂，收12.45元，漲8.7%。

預拌混凝土今年售價來到近10年高點，拉抬水泥、混凝土族群漲勢，幸福漲5.8%，收10.85元，國產漲逾5%，收20.1元。

國泰證期顧問處經理蔡明翰分析，今天強勢上漲超過160點，電子交棒傳產，中小型類股出現補漲行情，不過台股整數關卡缺臨門一腳，登上13000點仍有壓力。

他認為，後續有兩大指標待觀察，首先，美科技類股漲多休息，資金流向綜合指數，台股呈現相同走勢，科技類股短線正乖離偏高，自8月以來進入橫向整理。另外，台積電目前股價距離前高466.5元仍有距離，若台積電沒有突破轉強，台股再攻高有難度。

展望後市，他建議，資金轉向非電族群，鎖定基本面佳、低基期個股，像是塑化、航運、水泥等都有不錯表現。不過，建議投資人偏短線操作，同時避免追高。加權指數中長線有往上機會，但是後市仍由基本面較佳的電子族群股左右趨勢。

三大法人買超台股139.96億元

台股今天漲160.65點，收在12956.11點，成交值新台幣2215.14億元。三大法人同步買超，合計買超新台幣139.96億元。

自營商買超39.8億元，投信買超3.7億元，外資及陸資買超96.46億元。

國泰證期顧問處經理蔡明翰分析，今天台股強勢上漲160點，電子交棒傳產，中小型類股出現補漲行情，不過台股整數關卡缺臨門一腳，登上13000點仍有壓力。