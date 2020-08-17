法人強作價 螞蟻雄兵簇擁 台股登高12956

美股在上周五雖於高檔牛皮整理，但美元在年底之前持續看貶，使國際熱錢持續看好台股等新興股市，予強勢作價企圖心未變，加上國內游資充沛，散戶擴大信用無所畏懼，致螞蟻雄兵促使低價、轉機與小型等類股活蹦亂跳，雙王台積電與王大立光反而只是陪襯般拉一把盤勢，使指數更好看些。

台股周一開高之後欲小不易，加權股價指數連續突破12800點興2900點，短線再度逼進萬三大關，在雙王擺尾下，大盤終場大漲160.65點，報12956.11點，改寫歷史收盤新高水準，單日漲幅1.26%，成交2215.15億元。

其他權值股方面，今表現疲軟者僅鴻海、中華電、兆豐金、南亞科與台玻；餘國泰金、富邦金、中信金、元大金、第一金、台塑四寶、台泥、亞泥、統一、長榮、遠東新、中鋼、長榮航、華航、日月光投控、聯電、廣達、仁寶、友達、群創、和碩、台灣大、聯發科及台達電等，都站在多方。

另外，被動元件國巨、華新科、興勤；矽晶圓的合晶、嘉晶等次族群，也表現不錯。不過，市場資金似逐漸轉進低基期具轉機的傳產與金融等族群找標的，因此不少電子股開高殺低，包括世芯-KY、南電、欣興、台郡、原相與穩懋等，宜留意法人換股操作蹤影。

部分電子股拉回，取而代之者，包括水泥、食品、塑化、電機、營建、航運、油電及中概等非電子族群，多見落後補漲股票大漲，顯示游資在盤面上輪動找標的，係大盤在高檔震盪欲小不易主因。

櫃買市場方面，生技股中天、合一震盪走堅，但杏國與杏輝拉回，顯示短線齊漲齊跌格局已逐漸分道揚鑣；各類股多紅光滿面，包括生技、紡纖、電機、鋼鐵、電子、營建、航運與觀光等漲勢整齊，盤勢開高走高，指數終場上漲0.58%，報165點，成交429.08億元。

業內人士指出，近期盤勢因位處歷史高檔，使投資人大玩當日沖銷者愈趨升溫，佔成交值幾近4成，顯示居高思危心態濃厚，這也是盤勢在高檔受惠看空者增加，致檯面下的誘空、養空架構仍鴨子伐水般行進。

一般認為，只要大盤拉回不破月線，則盤勢在高檔仍處震盪趨堅格局，後市不必過分看淡。此外，由於全球低利率大環境，預期在未來1、2年不致有太大變化，使近期美股領軍全球股市走多格局，仍審慎樂觀。

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