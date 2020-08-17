題材股領頭狂衝 53檔漲好漲滿
台股今（17日）加權股價指數收盤報12956.11點，漲160.65點，漲幅1.26%，成交量為2215.14億。
據業內初步統計，上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：
台股上市股今漲幅7％以上的有43檔，前10名為長華* (8070)、昇貿 (3305)、瀚宇博 (5469)、海華 (3694)、長榮 (2603) 、大魯閣 (1432)、永崴投控 (3712)、億光 (2393)國喬 (1312)、海光 (2038)以上皆漲停。
今日有7檔超過5％跌幅，跌幅前10名有康友-KY (6452)、力特 (3051)、凱羿-KY (2939)、愛普 (6531)、泰金寶-DR (9105)、杏輝 (1734)、新建 (2516)、麗臺 (2465)、捷泰 (6165)、同泰 (3321)。
上市成交量前10名個股有長榮 (2603)、聯合再生 (3576)、中石化 (1314)、聯電 (2303)、宏碁 (2353)、彩晶 (6116)、欣興 (3037)、群創 (3481)、金像電 (2368)、南電 (8046)。
上櫃有37檔7％以上漲幅，其中前10名為易發 (6425)、安力-KY (5223)、夠麻吉 (8472)、湧德 (3689)、博磊 (3581)、亞獅康-KY (6497)、越峰 (8121)、加百裕 (3323)、隆中 (6542)、東碩 (3272)以上皆漲停。
今日上櫃有12檔股票有5％以上的大跌，前10檔泰偉 (3064)、元勝國際 (4419)、昱泉 (6169)、南璋 (4712)、晉泰 (6221)、精聯 (3652)、臺龍 (6246)、元隆 (6287)、寬魚國際 (6101)、李洲 (3066)。
上櫃成交量前10名為茂迪 (6244)、 廣運 (6125)、濱川 (1569)、合晶 (6182)、中美晶 (5483)、宣德 (5457)、日盛金 (5820)、元太 (8069)、光洋科 (1785)、精材 (3374)。
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