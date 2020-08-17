今日焦點股 重點摘要

今（8/17）日熱門焦點股如下：

（1）鋁電容廠凱美(2375)現金減資每股退還現金3元今天重新掛牌股價強勢，凱美上半年稅後盈餘為2.88億元，每股盈餘為1.5元，受惠於PC/NB、手機充電器、智慧電網等產品需求強勁，凱美樂觀看待下半年營運，由於凱美手上現金滿滿，公司也將持續進行併購，擴大產品線，目標是2年內合併營收達100億元。

凱美分別於2018年及2019年合併全球最大乙太網路變壓器(Lan Transformer)廠帛漢，及同為國巨集團的鋁電廠智寶，經過凱美董事長翁啟勝一步步紮實調整，獲利能力明顯提升。

上半年全球新冠肺炎疫情延燒，遠距生活帶旺PC/NB，且智慧手機市場雖然需求疲弱，但凱美手機充電器客戶訂單平穩，讓凱美上半年業績表現不俗，第2季合併營收為11.41億元，營業毛利為3.06億元，年成長6.25%，單季合併毛利率為26.85%，年增2.67個百分點，營業淨利為1.45億元，年成長30.63%，營業淨利率為12.71%，年增3.35個百分點，稅後盈餘為1.78億元，每股盈餘為0.93元。

上半年合併營收為20.24億元，營業毛利為5.27億元，合併毛利率為26.05%，年增1.53個百分點，營業淨利為2.16億元，年成長30.12%，營業淨利率為10.69%，年增3.32個百分點，稅後盈餘為2.88億元，每股盈餘為1.5元。

儘管下半年因新冠肺炎疫情未止產業透明度不高，但PC/NB及智慧電網等延續上半年需求，凱美樂觀看待下半年營運；為強化物聯網、5G及車載產品佈局，凱美計畫持續進行併購。

包括已納入國巨業務及財報的基美，以及國內外與凱美產品有互補性的鋁電廠，都是凱美洽談購併的對象，凱美希望能擴大產品線及營運規模，進一步提升營運績效。（時報資訊 張漢綺）

凱美表示，公司計畫2年內將合併營收達100億元，獲利亦可望隨營收規模大躍進。凱美此次現金減資30%，退還股東每股現金3元，今天重新掛牌，在業績成長可期下，今天股價強勢走高。

（2）聖暉（5536）受惠工程進度暢旺，7月合併營收達10.52億元、續保10億元水準，年成長13.14％；前七月合併營收79.89億元，年成長8.11％。外資已連續3個交易日買超相挺，聖暉17日開盤股價一度挑戰200元大關、上漲近1.8%。

法人表示，聖暉上半年EPS達9.37元、賺近一個股本，目前整體已簽約未完工的在建工程案預估逾百億元，下半年營運成長可期。

聖暉表示，第三季起明顯感受到台灣、東南亞等區域擴建新廠需求力道增強，帶動工業用、生化及醫藥用無塵室工程需求持續攀升。

此外，中國政府持續推動半導體產業自主化等相關產業提振政策，有助於帶動聖暉無塵室機電整合工程及化學供應系統訂單需求持續放大，對整體營運產生正面挹注。（工商時報 曾麗芳）

（3）盤中熱門焦點股：

1.威剛(3260)：H1純益年增1.85倍，每股賺3.32元，激勵今早股價強彈逾4%，收復5日線。

2.聯電(2303)：上周五三大法人合計轉買超2631張，帶動今早股價彈升近2。

3.台積電(2330)：7奈米獲博通HPC訂單，惟上周五外資又轉賣超，今早股價貼近平盤狹幅震盪。

4.海光(2038)：上周五帶量突破5日線糾結，吸引今早追價買盤湧入，股價觸及漲停。

5.裕隆(2201)：體質調整有成連2季獲利，上半年EPS 0.5元，外資、投信上周五聯手買超2700餘張，周三法說，今早放量漲近5%，躍過5日線。

6.永豐餘(1907)：Q2獲利衝次高、H1登同期高，不理外資上周五轉賣超，早盤股價漲逾7%。

7.華城(1519)：7月營收年增68.85%，上周五三大法人轉買超964張，帶動今早股價續彈逾6.5%。

8.欣陸(3703)：外資、自營商上周五聯手買超790張，激勵今早股價頻頻觸及漲停。

9.興勤(2428)：Q2雙率寫新高，每股賺2.64元，上周五獲三大法人聯手買超368張，今早爆量攻上漲停，拉出一根長紅棒。

10.瀚宇博(5469)：內外資喊進，上周五三大法人聯手買超8422張，今早交投熱絡，放量漲逾8.5%。

11.華擎(3515)：樂觀主板、顯卡出貨，H2營運走強可望，早盤上漲逾6%，衝上波段新高價、劍指200元。

12.長榮(2603)：北美線雙漲，Q3大進補，加上財報亮眼，人氣未退散，股價續衝逾9%，再改寫短波高價。

13.陽明(2609)：H1每股虧損0.34元，外資連5日賣超，惟後市展望看好，晨盤強翻紅漲逾2%。

14.炎洲(4306)：轉型有成，Q3業績谷底翻揚，早盤強漲近5%，登上13.75元之短波高點。

15.凌陽(2401)：Q3迎旺季，業績再戰高點，買方積極，股價走揚逾3%。

16.萬海(2615)：貨運旺季到來，晨盤挾量上揚逾2.5%。

17.曜越(3540)：Q2報喜，EPS賺贏去年全年，Q3再接再厲，早盤漲逾3%，重返5日、10日雙線。

18.信大(1109)：陸水泥旺季來了，H2獲利成長空間大，股價上攻逾2.5%。

19.聯華(1229)：H1獲利年增34.64%，每股賺1.14元，晨盤上漲近3%，躍上5日線。

20.宏碁(2353)：Chromebook、電競開大絕，外資連7日大買超，早盤人氣爆棚續漲4%，飆上短波新高點。

21.圓展(3669)：股價飆不停，7月獲利搶先露，單月EPS達1.53元，一個月就賺贏上半年的0.84元，晨盤拉出第三根漲停，躋身百元俱樂部並改寫天價102元。

22.海華(3694)：Q2轉盈，每股大賺1.21元，股價連兩日觸頂，登上2年高位。

23.聚陽(1477)：訂單回溫，下半年看旺，上周五獲三大法人聯手買超相挺，早盤勁彈3.5%，進逼200元及一年高。

24.億光(2393)：Q2獲利衝14季高，晨盤直攻漲停，寫半年高價。

25.台微體(4152)：向TFDA提出新冠肺炎新方案TLC19之一期臨床試驗IND申請，股價聞訊亮燈漲停慶賀。

26.大學光(3218)：Q2每股賺1.51元，上周五獲三大法人買超共2256張，股價連拉2根漲停，衝上天價222元。

27.廣運(6125)：Q2轉盈，每股稅前賺0.11元，上周五獲法人買超1284張，晨盤放量彈升6%，登9年高。

28.昇貿(3305)：Q2每股賺0.31元，晨盤強勢攻頂，寫1年半高價。

(時報資訊)

（4）工業電腦廠立端（6245）受惠營收及本業獲利能力提升，配合處分轉投資公司持股利益挹注業外收益，2020年第二季業內外皆美，獲利跳增至1.86億元、每股盈餘（EPS）1.58元，雙創歷史新高。累計上半年獲利達2.59億元、每股盈餘2.2元，亦雙創同期新高。

立端股東常會通過配息約2.8元，今（17）日以55.5元參考價除息交易。受績優題材激勵，今日股價開高穩揚，最高上漲2.16％至56.7元、填息率約42.86％，早盤維持近1.5％漲幅，在填息路上穩步前行。不過，三大法人近期偏空操作，上周合計賣超568張。

立端第二季合併營收17.44億元，季增12.45％、年增1.6％。毛利率30.24％創近4年半高點，營益率8.02％亦創近8年同期高點。配合業外收益跳增逾11倍，歸屬母公司稅後淨利1.86億元，季增達1.57倍、年增達89.61％，每股盈餘1.58元，雙創歷史新高。

累計立端上半年合併營收32.94億元、年減9.83％，為近3年同期低點。不過，毛利率30.06％、營益率7.51％，雙創近7年同期高點。配合業外收益躍增4.7倍，歸屬母公司稅後淨利2.59億元、年增28.06％，每股盈餘2.2元，亦雙創同期新高。

立端上半年雖受新冠肺炎影響致使營收下滑，但受惠在家工作趨勢帶動網安需求升溫，以及零組件缺料問題緩解，第二季營收已見回升。配合產品組合優化，帶動毛利率及營益率同步「雙升」，本業獲利季增近3成。

而立端第二季業外收益跳增，主要由於公司6月處分出清北京華電眾信39.9％持股，交易金額2.18億元、認列處分利益1.38億元挹注。立端表示，主要考量該公司非掛牌交易公司，股權流通性不足，疫情亦使外部投資意願相對降低，故將持股轉由關係人認購。

立端7月自結合併營收6.55億元，雖較6月7.03億元減少6.77％、仍較去年同期6.39億元成長2.46％，改寫同期新高。累計1～7月合併營收39.5億元，較去年同期42.93億元減少7.99％，仍創同期次高，衰退幅度較上半年9.83％收斂。

投顧法人認為，立端專精於網通及電信領域，在工業電腦廠中具獨特地位，看好軟體定義廣域網路（SD-WAN）將成為驅動營運成長的動能之一，成為此趨勢的主要受惠廠商，帶動今年獲利提升，後續則尚須關注疫情發展、原物料供應及5G布建狀況等風險變數。（時報資訊 林資傑）

（5）乙二醇價格上漲，自7月每噸420美元，來到8月450美元，帶動東聯、中纖盤中股價走揚，東聯自3月中低點迄今上漲逾2成，中纖則上漲近5成。

東聯盤中來到16.55元，上漲1.84%，自波段低點3月19日收盤價13.35元迄今上漲23.97%。中纖盤中來到6.96元，上漲3.57%，自波段低點3月19日收盤價4.71元迄今上漲47.77%。

法人指出，由於2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情衝擊民生消費市場，成衣布料上游重要原料聚酯纖維原料銷量跟著受影響，製造聚酯纖維的原料乙二醇也受波及。

因此，業者利用乙烯生產乙二醇製程同步產出環氧乙烷、其他可利用的氣體之際，多以環氧乙烷這類可做特化用品的產品為主，對乙二醇而言只求少賠，但近來乙二醇價漲、乙烯價跌，讓相關化工業者提高獲利機會。（中央社）

（6）豆府不畏疫情，上半年營收與獲利均寫新高，並擠下瓦城勇奪餐飲類EPS王，激勵今天早盤股價飆高近漲停至180元，逼近先前184元歷史高價水位。

台灣韓式料理餐飲集團豆府第2季營收新台幣3.92億元，年增17.05%；稅後淨利5384萬元，年增58.30%，每股盈餘2.46元，累積上半年營收7.73億元，年增18.11% ；稅後淨利9048萬元，年增52.18%，每股盈餘4.17元，其中，單季及上半年營收及獲利均創歷史新高。

豆府今天早盤飆高近漲停，高點來到180元，逼近7月184元的歷史新高水位，但隨後賣壓出籠，漲幅收斂至5%左右。

豆府表示，4月受敦睦艦隊的疫情影響，營收大幅衰退，但自5月起的報復性消費，各門店營運逐漸回復正軌，部分門店甚至單月營收創新高。另外，外帶、外送、餐盒、零售商品，以及豆府餐飲集團6月創立的韓式直火燒肉新品牌「姜滿堂」，都對營收有助益。

豆府在2020年的展店開發上，截至目前為止已展店9間門店，看好國內市場消費回溫，豆府餐飲集團也將持續積極拓點，此外，為因應版圖擴張需求，豆府已於8月正式啟動擴大徵才計畫，全台釋出近百名儲備幹部職缺，加上內場、外場正職人員、計時服務人員等，預計錄用超過200名餐飲人才。（中央社）