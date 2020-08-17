上市、櫃企業營運快報

今（8/17）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.汽車零配件大廠東陽今年前7月自結累計稅前淨利新台幣4.29億元，每股稅前純益0.83元。法人預期售後服務市場（AM）業績接單可逐月回升。

其中東陽7月自結稅前淨利1.03億元，較6月單月成長110%，7月有匯損1647萬。

2.信紘科技（6667）公布2020年第二季營運成果。第二季合併營收為新台幣3.46億元，稅後淨利4,519萬元，每股淨利（EPS）1.28元。

信紘科2020年上半年就產品別來看，高科技產業製程之廠務供應系統整合、綠色製程解決方案的營收比重分別為87％、12％。

3.由於遠距工作、非接觸式業務、會議輔助，以及虛擬的社交活動等需求成長，刺激增強實境(AR)與虛擬實境(VR)市場有增無減。

根據IDC的統計，2020年增強實境(AR)與虛擬實境(VR)市場預計成長至107億美元，同時也樂觀地預測，疫情所帶來的影響應該會逐漸減小，而對全年經濟成長的影響有限，接下來幾年將進入爆發性成長期。

4.電機大廠東元馬達業務儘管有疫情變數影響，不過仍有機會受惠台商回流建廠需求，法人估東元下半年業績可逐季微幅成長，今年獲利有機會來到6年來次高。

展望下半年營運表現，本土法人指出，東元下半年營運保守看待，主要是業績占比4成多的馬達業務，海外市場可能持續受COVID-19疫情影響，成長幅度趨緩，此外中小企業受景氣影響，自動控制業務需求減少。不過東元仍有機會受惠台商回流，建廠帶動馬達和變頻器需求。

法人預期，東元第3季業績可超過新台幣113億元，較第2季微幅成長，毛利率仍可站上25%，稅後淨利可超過7.2億元，每股純益超過0.35元。第4季業績可望小幅季增。

5.5G智慧型手機價格下滑提升滲透率，外資法人預估到明年5G手機出貨可望明顯增加，也帶動手機內晶片封測量，台廠包括日月光投控、京元電、精測和雍智等可望受惠。

6.不畏疫情影響，包括醫美、保健、保養美容等相關廠商在第2季普遍見到復甦，其中尤以醫美相關的雙美及麗彤財報創新高最亮麗。

雙美旗下膠原蛋白植入劑，第2季銷售業績年增40%，推動整體營收來到新台幣1.96億元，稅後淨利6098萬元，稅後每股盈餘（EPS）為1.12元，單季營收與獲利皆創下歷史新高的紀錄。累計上半年合併營收3.67億元，年增46%，稅後每股盈餘（EPS）2.15元，年增108.74%。

7.大陸最大LED車燈模組廠麗清（3346）公布第二季財報，單季合併營收10.54億元、季增60.4％，營業利益882.8萬元，稅後淨利2,278萬元，EPS達0.3元，較第一季每股淨損1.71元大幅改善。

麗清累計上半年合併營收新台幣17.12億元，營業淨損1.29億元，稅後淨損1.07億元，稅後每股淨損1.41元。