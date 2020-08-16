臺灣5G ETN上市兩周 狂賣八成

統一證券（2855）於7月30日掛牌上市的「統一特選臺灣5G報酬指數ETN」（020019）掛牌半個月即賣出首批額度的80％、逾4億元的好成績，統一證券金融商品部副總蒲建亨認為，除了5G題材搭上熱潮外，近期台股走多，成分股價格上漲也讓投資人更願意投資指數替代個股。

該檔ETN的標的指數特選臺灣上市上櫃FactSet 5G報酬指數（IR0131）前三大成分股聯發科、台積電及台達電，近期股價皆來到新高，帶動指數自今年3月初發布來，漲幅超過35％。蒲建亨表示，在個股漲多的情況下，買進一籃子股票的指數產品的確是相對理性的選擇，指數不僅是把一籃子股票放在一起，其編製過程是經過嚴格篩選回測，並做到優化報酬，因此表現能打敗大盤或單一個股。

統一證券表示，除毋須費心挑選股票也能有好報酬之外，買賣方便、成本低也是ETN的好處之一，這點在美股指數ETN上最能體現。美國科技股指標那斯達克指數突破11,000點，而MSCI美國資訊科技報酬指數今年來漲幅達24.63％，更勝那斯達克報酬指數的23.78％，「統一MSCI美國資訊科技N」即為連結該指數的ETN，目前價格約14.7元左右，意即不到15,000元，就可以買到指數漲幅，有台股帳戶即可購入，毋須開複委託，相對方便。

而針對狂銷的統一臺灣5G報酬指數ETN，目前已進入增額發行申請程序，成分股中的權值股目前也進入高檔整理；蒲建亨提醒，券商ETN售罄後內盤依然會依照指標價值（淨值）掛買單，對已買進的投資人來說並無影響，而有興趣買進的投資人，若看好未來5年5G的趨勢，不妨逢低布局當存股，或是定期定額平均成本，小資金也可累積好報酬。