15檔全面強勢 旺季點火

電子股來勁！聯電、廣達等財報亮眼，技術、籌碼面也不落人後

台股指數上周原地打轉，周線小跌，但上市櫃公司公布的第二季財報結果優於預期，季增超過五成，有利行情續攻。法人表示，指數重回5日線、均線多頭排列，選股策略可以財報亮眼的個股為底，搭配營收、技術、籌碼面符合強勢條件，計有聯電、廣達等15檔強強聯手股，迎向第三季的電子股旺季。

台股14日收在12,795.46點，上漲32.33點，漲幅0.25％，周線下跌33.41點，跌幅0.26％，但周線仍連九紅，主因14日是季報截止日，法人退場觀望因此降溫。永豐投顧總經理李學詩認為，台股第二季季報表現優於預期，代表基本面沒有問題，唯一要注意的是代表多方力道的外資、投信及自營商等三大法人動向，不過，14日全數回流台股，指數也重回5日線，均線多頭排列。

對於此時的選股方向，綜合李學詩、富邦投顧董事長蕭乾祥及統一投顧董事長黎方國的看法，投資人可以先從第二季財報繳出亮眼數字的個股著手，搭配7月及前七月營收強，加上技術面及籌碼面表現強勢、大戶買進等條件篩選，計有聯電、廣達、精元、興農、晶技、大學光、技嘉、奇鋐、希華、京城銀、聯詠、億光、義隆、立積、華擎等15檔個股，其中多為電子股。

蕭乾祥表示，第二季因疫情掀起居家辦公、遠距教學風潮，改變了電子業產業現況，筆記型電腦銷售暴增，尤其居家辦公推升高端又高價的商用筆記型電腦熱賣的程度，連業者都大吃一驚，第三季恐還有零組件缺貨的情況。難得看見大牛股廣達14日大漲8％，董事長林百里甚至笑言「烏龜還是可以跑得很快」。

這情況也讓筆記型電腦周邊的供應鏈如剪刀腳鍵盤供應商精元，主機板技嘉及華擎，wifi6立積，散熱模組奇鋐及觸控板義隆等個股，獲得市場青睞，由於第二季財報繳出好成績且展望能見度不俗，且筆記型電腦在疫情下滲透率高，基於使用習慣回不去，產業應能有好幾年的好光景。

黎方國指出，台股上市櫃公司第二季因企業強勁回補訂單，而季增超過五成，但整體上半年來看仍年減5.4％，減少部分為新冠肺炎疫情下損失的觀光旅遊、航空及部分內需消費產業，下半年進入傳統電子業旺季，尤其5G新款智慧機上市，將帶動一波換機潮，仍對電子業有利。