財報效應近尾聲 專家：台股高檔震盪留意風險

台股14日開低走高，盤中翻紅後一度突破12,800點，終場上漲32.33點，收在12,795.46點。因上市公司財報公布告一段落，法人認為，下周指數仍可能維持高檔震盪，應留意風險。

台股14日 收在12 , 795.46點，上漲32.33點，三大法人合計買超新台幣58.93億元，其中外資買超39.49億元。

國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，近兩周以來台股高檔震盪整理，與國際股市連動關係不淺，雖然全球科技類股獲利復元速度快，基本面佳，但因股價漲多休息，資金流向非電族群，造成美股綜合指數漲勢勝過科技股指數，台股近來表現也是如此。

蔡明翰說，台股漲不動，主因基本面佳的電子股漲多整理，資金暫時轉到非電子族群、傳產股，但下半年經濟復甦仍須依賴電子產業，資金還是會回到中長線偏多的電子股，帶領指數上攻13 ,000點。

宏遠投顧副總經理陳冠升表示，美股出現量縮震擋疑慮之際，台股在資金行情堆砌下，連外資券商對個股喊出的目標價，都出現較現階段大漲一倍的價位，印刷電路板（PCB）族群，或IC設計大廠都有外資報告利多帶動的漲勢，投資人應留意風險。

陳冠升指出，美股財報近尾聲，後段公布財報的公司狀況通常比較不理想，加上巴菲特指標（股市市值／GDP）出現賣出訊號，是否影響美股接下來走勢，也應留意。

新光投信董事長劉坤錫認為，台股財報已反映在股價上，現階段需留意中國大陸宣布在台灣兩端軍事演習，美中推遲貿易談判後，美中關係的後續發展。 （中央社）

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