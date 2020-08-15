買爆雷股慘賠千萬 專家爆4大血淚教訓

康友-KY爆發重大掏空疑雲，董座黃文烈已於8月初落跑，導致股價連吞6根跌停，14日收在62.8元。市場傳出有投資人慘賠上千萬；對此，知名財經Podcaster「股癌」指出，整家公司高層跑光光，給了散戶很重要的4個教訓。

昔日生技股王康友-KY驚爆董事長、總經理、財務長、會計師、發言人等高層全都落跑，10日打入全額交割股，股價已連續5天跌停，昨收在62.8元，成交量僅90張，投資人想跑也跑不掉。不少小股東透過line群組成立自救會，目前成員已超過350人，其中有人輸了上千萬，想要認賠殺出也賣不掉。

「股癌」在臉書發文表示，康友這個故事除了沒有持股的你會想笑之外，很重要的一個教訓如下：

一、資金不可重押單一股票。

二、公司有不正常人事異動，包含快速換人、密集辭職等都是先兆。

三、持續下跌的股票不一定是爛公司，但爛公司一定會經過持續下跌，這是因為總有先知開始賣。

四、有不良紀錄的老闆要避開。

他還提醒投資人，不是會漲的股票就是好股票，因為你不能只想到大賺，要想到事與願違該怎麼辦？整天鎖漲停鎖跌停的股票自己擔不擔得起？千百檔股票真的只有這個選擇嗎？「康友會是台股的一個傳奇案例，股東們要堅強！」

批踢踢股版也有網友買到爆雷股康友，發文哀嘆，「看這個量，還有每天跌停的氣勢，感覺要一路跌停到下市，但這委賣量好像也沒機會跑，並提出三個選項，求問其他人該如何處理？每天掛市價賣等待奇蹟、刪app專心工作、還是加碼攤平。」

對此，多數網友一面倒認為「等著變壁紙吧」、「選3幹嘛你又不是有內褲線炒底」、「3 是做善事吧 解救其他散戶逃跑」、「買康友變街友」、「除了發呆以外沒其他可做的」。

但還是有人給原po打氣，「就是每天掛賣就對了 加油」、「勝敗乃兵家常事，請大俠重新再來」、「就買強勢股賺回來」。

（中時新聞網 吳美觀）

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