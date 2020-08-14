和碩併鎧勝 內外資重申持有、中立

和碩宣布併購鎧勝-KY，包括摩根大通、大和資本、匯豐、麥格理及大型本土投顧認為，兩家整合有利於應對競爭環境及客戶需求，但iPhone供應鏈競爭激烈，陸廠立訊加入後，將對和碩產生威脅，仍須視和碩後續布局而定。

多數內外券商對和碩給予持有或中立投資評等，大和資本「持有」，目標價60元，匯豐維持「持有」，目標價63元調升到68元，摩根大通「優於大盤」、目標價74元，麥格理「中立」、目標價62.6元，大型本土投顧則給予71元目標價。

和碩、鎧勝-KY於13日宣布，和碩將以每股87.5元，現金收購鎧勝流通在外股權，溢價幅度21.4％，鎧勝將成為和碩100％持股的子公司並下市，收購規模上看145億元。

這項合併案對兩家14日股價皆產生激勵作用，鎧勝-KY開盤即鎖漲停板83.4元，和碩開高走高，股價終場上漲7.41％，收在66.7元，三大法人大買和碩，合計買超2.3萬餘張，但賣超鎧勝-KY 220張。

大和資本認為，鎧勝私有化不影響和碩財報，因為鎧勝-KY原本即為和碩的合併子公司之一，對損益表的主要變化是，在交易生效後，和碩將不再需要認列非控制權益。

至於每股87.5元的收購價格，大約是鎧勝-KY 2020年估每股帳面價值（BVPS）的1.2倍（根據大和的預測），與該股過去三年的0.6～1.5倍本淨比範圍相比，仍在合理評價區間。

匯豐認為，和碩今年毛利高點已過，長線iPhone組裝競爭的不確定性，對和碩影響性持續增加。麥格理及摩根大通則樂觀看待第三季筆電及遊戲機出貨情況，和碩垂直整合鎧勝-KY，也有利集團接更多訂單，以及直接改善鎧勝-KY營運情況。

大型本土投顧認為，併購案對和碩短期股價有提振效果，但現在距離鎧勝-KY下市還有半年，當中變數甚多，還需觀察。

該交易將在股東臨時會和相關機構的批准下進行，收購的生效日期暫定為2021年2月26日。

法人認為，和碩第二季毛利率、營益率、每股盈餘4.37％、1.97％、2.71元皆優於市場預期，除毛利率與營益率表現佳外，業外主要為金融資產評價利益增加，不過，預期第三季營收將受制於蘋果新機時程延遲，成長動能較低。

溢價幅度可觀 股價開香檳

和碩宣布斥資145億元、溢價21.4％，收購鎧勝-KY其在外流通40％股權，由於溢價幅度可觀，加以筆電景氣透明度直達年底，激勵和碩、鎧勝母子公司股價同步上演慶祝行情，鎧勝-KY漲停買單超過14萬張，和碩跟進勁揚7.14％。

而在和碩鬆口不排除與立訊合作的選項之下，鎧勝-KY的競爭對手可成、鴻準股價相對疲弱，可成逆勢收黑，鴻準也僅小漲0.94％，反映立訊可能成為潛在對手的隱憂。

除了宣布收購鎧勝-KY進行私有化之外，和碩、鎧勝也雙雙公布第二季財報，鎧勝資本額為42.05億元，至第二季底為止，帳上現金159.76億元，未分配盈餘達50.52億元；鎧勝第二季在營收大幅成長之下，單季轉虧為盈，歸屬母公司淨利達7.83億元，每股盈餘1.87元，寫下11季以來新高紀錄，惟上半年仍虧損5.22億元，每股淨損1.24元。和碩則在工廠產能利用率提高、轉投資公司獲利轉佳，以及20億元的金融資產評價利得的業外挹注下，不僅毛利率4.4％、營益率2％，優於去年旺季水準，稅後獲利以70.74億元，寫下歷年同期新高紀錄，也比去年同期倍增，EPS為2.71元。

