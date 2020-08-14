抓緊軍演利空 法人逢低搶補

不甩共軍演習，台股14日僅早盤幾分鐘受利空衝擊，由於賣壓不重，三大法人及中實戶趁機進場撿便宜，不到15分鐘櫃買指數隨即由黑翻紅，法人認為，今年上市櫃公司業績亮眼，投資人天不怕地不怕，下周台股在12,500到13,000點區間震盪，甚至樂觀認為，未來一旦突破前高13,031點，有機會上演邪惡的第五波行情。

台股加權指數14日上漲32.33點，漲幅0.25％，收在12,795.46點，收復5日線，成交量為2,126.79億元。

櫃買指數14日上漲1.43點，漲幅0.88％，收在164.05點，成交量427.42億元，重回月線、5日線，月線翻揚，扭轉連續13個交易日下彎的頹勢。

三大法人暌違多日，昨日終於同站買方回補台股，外資買超39.48億元、投信加碼6.85億元、自營商買超逾12億元。康和證券投資總監廖繼弘分析，國際熱錢非常充沛，自營商等投資機構雖然居高思危、最近啟動獲利了結，但又怕被軋空手導致績效落後，因此會利用行情較不穩或有國際利空時回補部位，14日隨大陸宣布在台灣海峽進行軍演，市場信心受到影響，反倒成為法人布局點。

永豐投顧總經理李學詩指出，環境有利股市，再加上非經濟變數不會有大問題，指數下檔有保障。不過，美國總統選舉進入白熱化，美股陷入習慣性的選前觀望，台股暫時沒有突破的可能，下周指數區間看12,500點至12,900點，選股以季報表現為依歸，電子股仍是主流，逢低撿貨。

第一金投顧董事長陳奕光表示，台股多空因子眾多，多方為上市櫃公司第二季財報、7月業績均繳出令市場驚訝的好成績，再加上大立光、聯發科及台積電均對未來展望抱持樂觀，台股沒有理由看空；惟比較擔憂的是美國聯準會購債動作減緩，貨幣寬鬆進入尾聲，美債實質負利率收斂，資金恐從股市轉入債市，美元指數亦彈升，今年推動全球股市大多頭的資金面將趨緩。

陳奕光認為，台股月線有撐，基於資金行情轉為基本面行情，台股將會突破前高13,031點後，上演邪惡暴漲第五波。

陳奕光說，就算財報旺季告一段落，台股接下來除了資金動能外，還是得回頭關心經濟基本面的帶動效應。製造業PMI新增出口訂單持續呈現恢復態勢，且中美關係緊張下，台灣產能持續回流，加上主要國家重啟經濟活動後，生產、消費與投資需求皆有所恢復，有助台灣出口好轉，且資本設備進口恢復明顯成長，代表企業看好後續生產及出口，投資意願好轉。