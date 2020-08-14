財報難產 康友18日起暫停交易

證交所表示，本國及第一上市公司應於今（14）日截止公告申報109年第2季財務報告家數計909家（不包括金融保險公司計35家，公告申報期限可延至8月31日），經統計，除東貝（2499）及康友-KY（6452）無法如期公告申報外，餘均已完成申報作業。

康友-KY第2季財報未如期公告，證交所表示，股票將自8月18日起暫停交易，若在半年內第2季財報及後續第3季財報也未公告，則康友-KY也將面臨下市危機。

證交所表示，東貝去（108）年財報未依規定於3月底公司，已於4月7日暫停交易至今，第1季及第2季財報也未公告，若在10月初仍未補正公告，則東貝將正式於10月初於證交所下市。

康友半年報 確定無法出爐

康友-KY今天召開重大訊記者會表示，由於財務相關人員相繼惡意離職並無交接工作，且無法覓得適當的會計師事務所簽證，109年第2季季報確定無法產生及如期交給主管機關。

台灣證券交易所表示，康友因公司財務人員相繼離職及無法覓得適當的會計師等原因，致無法依法令期限公告申報109年第2季財務報告，依證交所營業細則第50條之3第1項第1款規定，公告自109年8月18日起停止上市有價證券買賣。

康友新任發言人、董事會特助陳民郎表示，8月6日及7日相關重要人員陸續離職，簽證會計師勤業眾信也終止合作，期間尋找新的簽證會計師，目前仍在進行中；但重編財報需要一段時間，與財務人員的聯絡也不順利，財報確定出不來，短期間難產，已尋求第2家會計師事務所進行專案查核中，如果順利的話，未來再一段時間內送交主管機關。

康友-KY今天持續苦吞第6根跌停，跌停價來到62.8元。未來若公司持續未如期在半年內補正出具第2季財報，暫停交易將持續，接下來恐面臨下市之虞。

（中央社）