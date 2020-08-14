8月14日一分鐘強弱勢股

8月14日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

海華（3694）

10

Q2由虧轉盈、EPS 1.21元，股價一舉突破5日線、月線

定穎（6251）

9.97

特斯拉族群領漲、上半年EPS 2.31元，股價收復5日線

精元（2387）

9.97

Q2 EPS 2.11元，擺脫連兩季虧損，創十年來單季新高

聯合再生（3576）

9.94

太陽能模組價格止跌回升，Q2由虧轉盈、EPS 2.11元

圓展（3669）

9.93

遠距視訊教學產品需求增，上半年EPS 0.84元，賺贏去年全年

達能（3686）

9.92

股價連六紅，股價再創近四年半以來新高

台耀（4746）

9.92

具合成瑞德西韋能力，Q2 EPS 4.99元，創歷史單季最高

南電（8046）

9.92

外資看旺ABF載板，股價破逾十年新高，三大法人大買3,170張

中化生（1762）

9.9

上半年稅後純益較去年同期增6.3倍，股價終結連四黑

國喬（1312）

9.9

ABS銷售價量齊揚，投資臺商貢獻大，Q2獲利季增翻倍

製表：鄭郁平

8月14日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢原因

拓凱（4536）

8.5

決議上半年不派股利，14日股價一舉跌破5日線、月線

友銓（5321）

6.61

提列商譽減損、上半年EPS -0.43元，累計虧損近1,500 萬元

夆典（3052）

5.88

創近半年最大跌幅，短中長期均線失守，三大法人大賣1,042張

聯穎（3550）

5.33

13日股價站上近期新高後，遭逢強烈賣壓，外資小賣44張

聯鈞（3450）

3.86

股價拉回整理、5日線有撐，14日盤後公布上半年EPS 1.01元

淘帝-KY（2929）

3.77

Q2 EPS -7.13元創單季新低，上半年淨損7.21億元，將實施庫藏股

牧德（3563）

3.27

上半年淨利率減8％，股價跌破5日線，三大法人小賣118張

正達（3149）

2.97

Q2 EPS -0.9元，跨年度連5季虧損，外資賣超197張

達新（1315）

2.71

股價漲多後連兩日拉回整理，14日再跌破季線支撐

光耀（3666）

2.6

13日股價攻上近兩年來新高後，微幅回檔，外資小買15張

製表：鄭郁平

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工商時報 鄭郁平
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