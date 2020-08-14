8月14日一分鐘強弱勢股
8月14日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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海華（3694）
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10
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Q2由虧轉盈、EPS 1.21元，股價一舉突破5日線、月線
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定穎（6251）
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9.97
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特斯拉族群領漲、上半年EPS 2.31元，股價收復5日線
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精元（2387）
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9.97
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Q2 EPS 2.11元，擺脫連兩季虧損，創十年來單季新高
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聯合再生（3576）
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9.94
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太陽能模組價格止跌回升，Q2由虧轉盈、EPS 2.11元
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圓展（3669）
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9.93
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遠距視訊教學產品需求增，上半年EPS 0.84元，賺贏去年全年
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達能（3686）
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9.92
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股價連六紅，股價再創近四年半以來新高
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台耀（4746）
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9.92
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具合成瑞德西韋能力，Q2 EPS 4.99元，創歷史單季最高
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南電（8046）
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9.92
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外資看旺ABF載板，股價破逾十年新高，三大法人大買3,170張
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中化生（1762）
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9.9
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上半年稅後純益較去年同期增6.3倍，股價終結連四黑
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國喬（1312）
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9.9
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ABS銷售價量齊揚，投資臺商貢獻大，Q2獲利季增翻倍
製表：鄭郁平
8月14日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢原因
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拓凱（4536）
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8.5
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決議上半年不派股利，14日股價一舉跌破5日線、月線
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友銓（5321）
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6.61
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提列商譽減損、上半年EPS -0.43元，累計虧損近1,500 萬元
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夆典（3052）
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5.88
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創近半年最大跌幅，短中長期均線失守，三大法人大賣1,042張
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聯穎（3550）
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5.33
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13日股價站上近期新高後，遭逢強烈賣壓，外資小賣44張
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聯鈞（3450）
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3.86
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股價拉回整理、5日線有撐，14日盤後公布上半年EPS 1.01元
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淘帝-KY（2929）
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3.77
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Q2 EPS -7.13元創單季新低，上半年淨損7.21億元，將實施庫藏股
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牧德（3563）
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3.27
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上半年淨利率減8％，股價跌破5日線，三大法人小賣118張
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正達（3149）
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2.97
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Q2 EPS -0.9元，跨年度連5季虧損，外資賣超197張
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達新（1315）
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2.71
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股價漲多後連兩日拉回整理，14日再跌破季線支撐
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光耀（3666）
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2.6
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13日股價攻上近兩年來新高後，微幅回檔，外資小買15張
製表：鄭郁平
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