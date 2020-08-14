3大法人買超58億 台股周線連9紅

台股周K線連九周收紅 量價呈多方架構

台股14日逢低買盤承接力道強，大盤開低走高，指數回到平盤附近，12點過後指數翻紅，收盤再度回到5日均線之上，終場指數上漲32點，收12,795點，成交量2,134億元。

國泰證期指出，從周線來看，周線雖然下跌33點，但周K線仍然連續九周收紅，周線的量價結構，呈現價跌量縮的多方走勢。

周KD指標高檔下彎，但開口未擴大，觀察最近三周的指數高檔整理過程中，振幅持續收斂（這三周高低點分別為543、465、308點），且指數高低點沒有突破三周前的高低點，代表雖然中期多方仍占優勢。

近期大盤面臨高檔盤整待變，因此，三周前的高低點13,031與12,488點的點位，可作為近期多空的觀察重心，一旦突破，最近三周的盤整格局將被打破。

（工商時報 李娟萍）

台股收漲32.33點 法人看中長期偏多格局未變

台股今天開低走高，電子股在買盤力挺下，指數盤中翻紅突破12800點，終場漲勢收斂，上漲32.33點，收在12795.46點，本週指數走跌；分析師認為，台股中長期偏多格局未變，待整理後，仍有再次轉強機會。

美股走勢分歧，壓抑台股開盤表現，在航運與生技類股帶動下，加權指數午盤翻紅，最高來到12801.31點，終場收在12795.46點，上漲32.33點，漲幅0.25%，成交值新台幣2126.79億元。電子股漲0.28%，金融股跌0.47%。

權值電子股台積電今天休息整理，終場下跌0.47%，收427元；股王大立光沿平盤整理，收在3855元，上漲0.13%；鴻海力守紅盤，終場上漲1.13%，收80.4元。

金融股表現弱勢，富邦金跌0.36%，收41.85元；國泰金跌0.98%，收40.3元；兆豐金跌1.15%，收30.05元。

航運類股的長榮盤中亮燈漲停後一價到底，收13.55元，成交量高達17.11萬張；陽明、萬海分別大漲8.87%、4.46%，收8.59元、19.9元。

國泰證期顧問處經理蔡明翰認為，台股中長期偏多格局沒有改變，待漲多整理後，仍有再次轉強機會。若電子族群整理時間較久，資金可能流向非電子族群，可留意太陽能、航運類股表現。

（中央社）

三大法人買超台股58.93億元

台股今天漲32.33點，收在12795.46點，成交值新台幣2126.79億元。三大法人同步買超，合計買超新台幣58.93億元。

自營商買超12.59億元，投信買超6.85億元，外資及陸資買超39.49億元。

國泰證期顧問處經理蔡明翰認為，台股中長期偏多格局沒有改變，待漲多整理後，仍有再次轉強機會。若電子族群整理時間較久，資金可能流向非電子族群，可留意太陽能、航運類股表現。

（中央社）

多頭啟「航」 周線連9紅

台股今開低走高，儘管權值股熄火，資金流向航運、生醫、宅經濟等族群，在題材股點火下，指數盤中兩度黑翻紅，終場台股收漲32.33點、報在12795.46點、成交量為2126.79億元；台股周線收連9紅、本周指數漲32.66點。

權值股今普遍熄火，股王大立光(3008)整場多震盪於平盤附近，終場收0.13%，台積電(2330)開低震盪，股價小跌0.47%、收在427元，鴻海(2317)則逆勢小漲，收漲1.13%，躍上80元大關，聯發科(2454)則受到高通傳出搶單消息，股價走跌，在5日線、月線下方震盪，收跌0.58%，面板雙虎友達(2409)、群創(3481)盤中漲幅拉抬，連袂上揚逾1%。

在全球持續受疫情壟罩下，宅經濟持續發燒，廣達(2382)法說會對下半年釋出樂觀訊息，全年筆電出貨上看雙位數，今開高走高，大漲8.5%，華碩(2357)、宏碁(2353)也在疫情關係下，NB出貨看俏，今股價雙雙走揚，漲幅在1.5%~2%。

今日台股資金也流向航運以及生醫股，下半年原油價格漲幅有限，有利於航運成綁，長榮(2603)盤中亮燈漲停，終場鎖住，陽明(2609)亦一度漲停，萬海(2615)午盤後則維持約4%~5%漲幅表現。

和碩(4938)宣布以總價145億元，每股87.5元，併購鎧勝-KY(5264)，外資多維持持有或中立評等，今早盤鎧勝-KY一開盤即跳空漲停鎖住，和碩亦大漲逾7%，尾盤也受買單拉抬。

分析師表示，目前全球市場仍密切關注美中間衝突發展，台股指數回到5日與10日均線之間，但中長線仍維持多方架構不變，短期在科技股回檔的壓力下可能再測月線支撐，但仍可能受國際市場消息波動影響。

預期指數將於12600-13000點震盪盤堅，逢回聚焦業績題材股操作，另外，只要美股不要連續性的大幅回檔，則台股有機會於此整理一段時日之後，再次蓄勢向上挑戰13000點。

（時報資訊 王逸芯 ）

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