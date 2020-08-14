午盤5日線下震盪 凱基投顧：下周看好五類股

台積電、聯發科等權值股今（14）日走弱，影響台股指數在5日線下震盪整理走勢，午盤回升到平盤附近。凱基投顧預期下周指數在12,400～13,000點區間震盪，下周看好五大題材類股，包含：板卡股、太陽能股、PCB股、汽車零組件股、成衣股等。

凱基投顧彙整資訊分析指出，近期五項國內外利多因素：