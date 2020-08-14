今日焦點股 重點摘要

今（8/14）日熱門焦點股如下：

（1）貨櫃海運業者長榮（2603）第二季稅後盈餘31.92億元，不但較第一季虧損4.41億元改善，轉虧為盈，單季EPS為0.66元，創11季以來新高。

公司第二季毛利率升至17.24％，主要受惠於各航線價格調漲及占營運成本兩成的油價下挫；累計上半年EPS為0.57元，受到此財報利多，長榮14日股價盤中衝上漲停13.55元。（工商時報 王淑以）

（2）美光(Micron Technology Inc.)示警需求變差、恐怕難以達成第一季度(9-11月)的營收目標，周四股價下跌近5%。台DRAM廠南亞科(2408)看第三季價格持穩，華邦電(2344)則預期第三季將面臨庫存調整，兩檔今早均開低。

據外電報導，美光財務長Dave Zinsner 13日下午在線上科技會議上表示，第4季度(6-8月)營收集中在季末，當季財測維持不變。不過，需求展望趨弱，9-11月之季度恐怕難以達成預定的54-56億美元營收目標。美光13日股價下挫4.83%、收46.14美元，創5月26日以來收盤新低，跌幅居費城半導體指數30支成分股之冠。

南亞科於上季法說會表示，整體下半年產業景氣審慎樂觀，預期第三季產品量價都將持穩第二季，但目前美國與印度等地疫情控制還有些不穩定，整體經濟不明確，加上中美貿易爭端影響到某些客戶，後續發展仍須密切留意。

南亞科總經理李培瑛先前表示，目前供應端庫存水位健康，預期第三季合約價將至少維持持平；第二季銷售有不錯成長，基期已高，第三季銷售預期將持平。

華邦電總經理陳沛銘表示，因新冠肺炎疫情成為常期性，世界各地不太可能再有封城行為，使得短期第三季可能進行庫存調整，預估調整時間在2~3個月，第四季需求可望再度回升。

華邦電子因公司與客戶一向為長期關係，預計Nor Flash第三季價格相對穩定，DRAM價格亦可持穩，下半年仍定調「審慎不悲觀」。（時報資訊 沈培華）

（3）盤中熱門焦點股：

1.貿聯-KY(3665)：業績大爆發，上半年每股純益5.67元，後市仍看好，股價突破220關，上漲5%。

2.泰山(1218)：迎接中元節行情，多方拿下話語權，今早股價向上突破，5日、10日、月線全攻克。

3.冠德(2520)：上半年稅後盈餘年增2.3倍，EPS為1.6元，逆勢攻高2.5%。

4.迅得(6438)：上半年合併本期淨利1.5億元，EPS為2.6元，比去年同期1.28元大幅成長，早盤攻高近7%。

5.欣興(3037)：7月EPS 0.35元，賺贏Q1，惟大盤走跌拖累，股價翻黑至80元之下。

6.鴻海(2317)：投信加大買超力道抵銷外資出貨壓力，早盤穩揚守住80元，漲幅逾1%。

7.海光(2038)：上半年稅後盈餘7039萬元，EPS 0.39元，較去年同期轉虧為盈，多方慶祝大漲8%。

8.宏遠(1460)：總座喊話最壞時間已過，Q4拚回去年同期水準，市場給力，股價拱揚6%。

9.智邦(2345)：第2季每股純益EPS2.07元，股價持續反彈，早盤逆揚2%逼近月線。

10.正隆(1904)：三大法人昨擴大買超千張，早盤漲逾2%。

11.精元(2387)：7月業績亮眼，三大法人連3日買超，早盤漲逾7%。

12.廣達(2382)：Q2、H1三率三升，看好全年NB出貨雙位數成長，早盤大漲8%以上。

13.華擎(3515)：板卡帶旺、Q3不淡，早盤放量漲逾7%，一舉跳上所有均線。

14.中化生(1762) ：業外皆美，上半年EPS5.14元，早盤攻上漲停。

15.鎧勝-KY(5264)：與和碩整併，齊攻海外，開盤即高掛漲停。

16.國喬(1312)：Q2獲利季增翻倍，Q3營運可望更上層樓，早盤帶量上攻近3%，登逾兩個月高價。

17.牧德(3563)：新品穩健布局，營運盼谷底翻，惟外資連4買超後，市場獲利了結，股價下滑近3%。

18.長榮(2603)：Q2獲利創近10年來最高，激勵晨盤爆量強漲逾4%，再寫波段新高價。

19.達能(3686)：不畏財報苦澀，挾綠電、太陽能題材，外資亦連5日力挺，早盤直闖漲停，連3日大漲、衝上10元且創短波高。

20.矽力-KY(6415)：遭祥碩奪股后位，外資轉賣超，股價續跌逾6.5%，再失守1700元關卡。

21.太極(4934)：今年營運可望回升，太陽能供應鏈再度閃耀，晨盤上漲逾7%，一度觸及20.15元漲停價。

22.金麗科(3228)：去美化題材，加上外資連7日敲進，早盤挾量上揚逾8%。

(時報資訊)

（4）洪雨趨緩，下游需求不斷回升，庫存壓力減低，中國大陸長三角沿江地區水泥熟料價格，14日進行8月分以來的第二輪調漲，二次下來，調幅已達15%；國內西進水泥廠台泥(1101)、亞泥(1102)指出，旺季行情正式啟動，預期到年底，大陸水泥價格的趨勢將持續往上。

消息面激勵台泥與亞泥周五雙雙走高。台泥盤中一度大漲至43元，亞泥最高價則一度來到41.7元，迄上午11：05的漲幅，分別暫報3.76%、1.46%，表現不錯。

根據中國大陸數字水泥網的資訊，長三角沿江地區水泥熟料價格，已從8月初的每噸320元人民幣，漲到目前已達370元。

台、亞泥指出，每年的下半年，一向是水泥產業的傳統旺季。今年中國大陸水泥市場受到洪災影響，第三季7月的發貨水準不如去年；不過，在洪雨趨緩，基建、房地產工程對水泥的需求已有明顯增加，預期，9月，需求會大幅度增加，價格也有再調漲的空間。

受到上半年疫情衝擊，台、亞泥及信大水泥等在中國大陸有水泥廠的企業，上半年的財報顯示，因中國大陸市場貢獻減少，母公司整體獲利都比去年同期衰退。

在洪水漸退，重建商機啟動，長三角地區水泥價格已啟動旺季行情，市場認為，在「報復性需求」暢旺下，國內西進水泥廠台、亞泥及信大水泥，下半年的獲利，將在大陸市場貢獻度增加下，有大幅成長空間。（工商時報 袁延壽）