上市、櫃企業營運快報

今（8/14）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.艾美特-KY以自有品牌「AIRMATR艾美特」品牌在大陸小家電市場佔有一席之地，第二季推出與市場區隔的新產品奏效，第二季轉虧為盈，EPS回升至1.96元，彌補第一季每股虧損0.4元，上半年EPS為1.57元。

14日參加證交所主辦法說會，說明第二季財報結果及下半年營運展望，全球疫情仍在延燒，艾美特董事長史瑞斌對下半年營運持審慎保守態度。

2.設備廠旭東機械（4537）公布半年報，上半年營收為10.80億元，年成長26.25％，毛利率39.89％，EPS 1.27元，相較去年大幅成長54.88％。

旭東表示，雖營收較去年同期衰退，但受惠於新產品推出，產品組合毛利轉佳，因而獲利仍較去年同期成長。

3.大同公司代子公司大同永旭能源公告擬出售其轉投資勝陽能源股權，以及子公司中華映管委託辦理資產處分標售楊梅廠及龍潭廠。

4.上櫃資訊服務商晉泰上午發布重大訊息澄清媒體報導，強調總裁、總經理、獨董等人申請辭任理由為個人生涯規劃、業務繁忙，晉泰經營團隊堅守崗位，營運一切如常。

5.財政部台北國稅局表示，企業經營外銷業務而發生的外銷損失，例如因解除或變更買賣契約致發生損失或減少收入，或因違約而給付之賠償，或因不可抗力而遭受的意外損失，可依照營利事業所得稅查核準則第94條之1之規定檢附證明文件、即可認列。

國稅局指出，依查核準則規定，外銷損失認定，除了要檢附買賣契約書（購貨條件及損失歸屬規定）、國外進口商索賠有關文件、國外公證機構或檢驗機構出具之證明文件（每筆損失金額在新台幣90萬元以下者免附）。

6.新冠肺炎疫情管制下，「類出國」的專案包機一推出便被秒殺，雄獅旅遊攜手華航、星宇等業者，於8／22情人節前夕推出「情人節專機」的類出國行程，8／14日正式線上開賣！

搭配景觀酒店住宿、情人節晚餐等活動，透過航空體驗＋落地食宿的組合，共同營造出濃濃出國度假的氛圍。

7.鎖定年度最亮「放閃商機」，富邦媒(8454)旗下通路momo購物網《情人節浪漫限定》活動登場，逾50大品牌提供精品包款、珠寶配飾、服飾內著、流行鞋款等商品優惠折扣，富邦媒預估，相關買氣成長達50%。

8.華宏新技（8240）公告上半年財報，稅後淨利8,666萬元，年增76.2％，每股稅後盈餘0.77元，較去年同期倍增。展望下半年，華宏表示，旺季效應及電視需求回升，預期將帶動LCD光學膜片銷售成長，在多元化產品佈局發酵及新客戶訂單帶動下，公司對下半年保持審慎樂觀。

9.裕隆集團中華車(2204)在解除分攤集團損失的壓力後，首季轉虧為盈，第二季獲利進一步走高，淨利歸屬於母公司業主9.13億元，較第一季增近50%，並比去年同期虧轉盈，每股純益1.67元；上半年EPS 2.79元，明顯優於去年同期之0.01元。

10.日商Macnica集團旗下專業IC通路商茂綸(6227)上半年合併營收42.2億元，稅後淨利1.3億元，每股稅後盈餘(EPS)1.7元，分別較去年同期成長1.2%、87.6%與86.8%，均創下近4年來同期新高，上半年獲利表現更已超過去年全年。

茂綸表示，上半年營收獲利表現均創4年來同期新高表現，主要由於全球新冠肺炎疫情擴散，推升遠距辦公、線上教學及家庭娛樂等宅經濟發燒，帶動公司在資料中心、雲端伺服器及高效能運算系統等應用的產品線出貨量明顯提升，上半年網路通訊相關應用產品的出貨占整體營收比重達3成以上，已躍升為公司產品線最重要的應用領域。