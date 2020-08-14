8/14美股焦點新聞 重點摘要

美股周四相關焦點新聞的核心掃瞄如下：

1.貴金期貨-空頭回補 激勵紐約期金漲逾1％

因中美貿易紛爭惡化，提振貴重金屬避險需求增加，進一步吸引投資人空頭回補，進而激勵貴金全漲，其中期金漲逾1%，累計近1周漲幅達5%，另外白銀大漲6.7%，為表現最佳之金屬。

分析師表示，美國累計感染冠狀病毒(COVID-19)人數超過500萬人，全球感染人數突破2000萬，進一步提振黃金避險需求，短期內金價可能獲得支撐。

周四(8/13)報價，12月黃金漲21.4美元，報每盎司1970.4美元，9月白銀漲1.74美元，報每盎司27.72美元，10月白金漲23.8美元，報每盎司983美元，9月鈀金漲48.6美元，報每盎司2216.8美元。

（商品行情網 羅宇揚）

2.LME基本金屬-賣壓湧現 打壓LME期銅挫逾2.7％

因最大金屬消費國中國季節性需求疲弱，以及主要銅生產國智利大舉恢復生產，引發市場擔憂供過於求，導致投資人賣壓湧現，進而打壓期銅挫逾2.7%；此外，上海期貨交易所(ShFE)銅庫存上升，顯示出中國需求走弱，預料短期內銅市恐承壓。

周四(8/13)報價，期銅下跌176.5美元，報每公噸6256美元；期錫下跌80美元，報每公噸17500美元；期鎳下跌157美元，報每公噸14101美元；期鋅下跌26美元，報每公噸2375美元；期鋁下跌23.5美元，報每公噸1763.5美元；期鉛下跌14美元，報每公噸1943.5美元。

（商品行情網 羅宇揚）

3.原油期貨-需求下修 周四歐美原油期貨跌近1%

國際能源署(IEA)下調原油需求預測，預估今年全球原油平均每日需求量為9190萬桶，比去年減少810萬桶。主要原因是許多國家先前為了遏止新冠疫情擴大，紛紛關閉邊界，多數航班因此受到限制，據了解7月全球客機搭乘人數仍比去年同期減少近三分之二，造成航空業損失慘重。

此外，儘管石油輸出國組織OPEC看好明年原油需求恢復成長，但在12日報告中表示，今年全球原油需求約在每日9060萬桶，較去年下滑910萬桶，跌幅近10%，令油市於終場承壓收低。其中美國原油跌幅1%，倫敦原油跌幅1%。

美國NYMEX-9月輕質原油期貨下跌0.43美元，報每桶42.24美元；9月熱燃油跌0.02美元，報每加侖1.24美元；9月RBOB汽油跌0.01美元，報每加侖1.23美元；倫敦ICE-10月布蘭特原油期貨下跌0.47美元，報每桶44.96美元。

（商品行情網 王聖為 ）

4.棉花期貨-利多消息激勵 週四紐約期棉反彈近1%

因美國對中國出口強勁，且美元指數跌近一周低點，而標準普爾500指數盤中觸及歷史新高；另外，乾燥的天氣也為棉價提供進一步的支撐，其中美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE)10月棉花期貨上漲0.59美分，漲近1%，收盤每磅62.43美分；而12月棉花期貨上漲0.79美分，漲近1.3%，報每磅62.99美分。

中國鄭州商品期貨7月期棉結算價收報每公噸13310元人民幣，較前一日下跌10元人民幣；庫存方面，截至8月12日，ICE登記庫存6489包，與前一日持平。

美國農業部公佈的出口銷售報告顯示，截至8月1日起2020/2021市場年度，美國陸地棉淨銷售6900包，總計有288.32萬包，陸地棉由2019/2020市場年度(7月31日結束)結轉至新年度。

（商品行情網 鄧凱綺 ）

5.航運指數-運價助攻 周四BDI指數連12漲

受海峽型船及巴拿馬型船運價皆漲逾400美元的激勵下，乾散貨BDI指數完成連續12個交易日的漲勢，其中巴拿馬型指數更是漲近3%，市場前景樂觀。

其中波羅的海乾散裝綜合指數(BDI)上漲37點，收1577點，漲幅逾2.4%；海岬型運費指數(BCI)上漲52點，收2384點，漲幅2.2%；其平均日租金為每艘19774美元，增加435美元。

巴拿馬極限型運費指數(BPI)上漲50點，收作1797點，漲逾2.9%，其平均日租金為每艘16174美元，增加451美元；超輕便極限型運費指數(BSI)上漲18點，收作911點，漲幅2%。

（商品行情網 王聖為 ）

6.標普500指數微跌 盤中連2日突破歷史收盤高點

雖然最新公布的就業相關數據傳出喜訊，但華府的新一輪紓困振興方案協商仍陷僵局，周四標普500指數微幅收低，盤中連續第二日短暫突破歷史收盤高點。思科公布的財測意外疲弱，拖累道瓊指數收黑，亦為標普500指數帶來壓力。在蘋果等科技巨頭上揚帶動下，那斯達克指數終場小漲，表現相對強勁。

美國上周（截至8月8日）初次請領失業救濟金人數跌破100萬人，為3月爆發新冠肺炎疫情以來首見。

周四收盤，道瓊工業指數跌80.12點或0.29%，為27,896.72點。

標普500指數收跌6.92點或0.20%，為3,373.43點，盤中最高升至3,387.24點，漲破2月19日創下3,386.15點歷史收盤高點，終場距離該高峰僅差0.6%。

那斯達克指數收漲30.27點或0.27%，為11,042.50點。

思科預告本季營收將連續第4季下滑，股價應聲重挫11.2%。

蘋果上揚1.8%，收在460.04美元，再創歷史新高，助那斯達克指數收漲，並為標普500指數下檔帶來支撐。臉書漲0.54%，網飛漲1.23%。

重啟經濟概念股表現疲弱，Gap跌2.1%，美國航空與西南航空均跌逾1.5%。

（時報編譯 柯婉琇）

7.美股消息面：美元回軟 帶動金價連2漲

跟進石油輸出國組織（OPEC）腳步，國際能源署（IEA）亦調降今年全球石油需求預測，受此影響，周四紐約期油收跌43美分或1%，為每桶42.24美元。倫敦布蘭特期油收跌47美分或1%，為每桶44.96美元。

美國新一輪紓困案仍陷僵局，美元匯率回軟，帶動金價連續第二天走高，現貨銀價盤中更創下逾5年來最大漲幅。周四紐約12月期金收漲1.1%，為每盎司1970.4美元。現貨金上漲2%，報每盎司1952.8美元。現貨銀收漲7.97%，為每盎司27.485美元，盤中最高漲9.21%，報27.8美元，創下2014年12月以來最大漲幅。

美國勞工部周四，上周（截至8月8日）初次請領失業救濟金人數較前一周減少22.8萬人，為96.3萬人，為3月美國爆發新冠肺炎疫情以來首度跌破100萬人，並遠低於市場預估的110萬人。上周初次請領失業救濟金人數4周均值較前一周減少8.625萬人，為125.275萬人。截至8月1日止當周，美國續領失業救濟金人數較前一周減少60.4萬人，為1548.6萬人。

（時報編譯 柯婉琇）