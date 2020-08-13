玉晶光：7P鏡頭順利出貨

天風國際證券分析師郭明錤近期屢次點名玉晶光（3406），繼7月底示警紅色供應鏈來襲，恐讓玉晶光營運吃癟，隨後又直指玉晶光7P廣角鏡頭驗證品質有問題，這次玉晶光終於不忍了，首度正面回應7P的鏡頭已經在7月份順利量產出貨，並無外界傳聞無法交貨之情形。

光學鏡頭廠玉晶光今年除息路坎坷，因意外遭到有「地表最強蘋果分析師」之稱的天風國際分析師郭明錤突擊，於7月22日發布報告，聲稱韓商Semco與陸廠舜宇光已成功打進蘋果手機供應鏈，恐對玉晶光長期展望帶來陰霾，成為最大輸家，消息一出，玉晶光股價直接跳水，除息首日直接從秒填息變成大貼息，終場股價重挫7.14％，以715元作收。

隨後郭明錤又於8月7日出具報告，強調由玉晶光供應，使用在5.4吋及6.1吋鋁框iPhone 12的低階7P廣角鏡頭，因在高溫高濕（HTHH；High-temperature & high-humidity） 驗證程序發現膜裂問題，出貨時程恐遞延，並推測玉晶光iPhone 12低階7P廣角鏡頭供貨比重可能因出貨遞延而低於市場預期。

受到此消息影響，玉晶光股價又二度受驚，當日股價又下跌21元，以661元作收，截至昨日止，股價已下修至650元，距離全數填息的778.99元漸行漸遠。

由於市場傳言一直未去化，為正視聽，玉晶光趁著昨日公布經會計師核閱的半年報之時機，正式就外界傳聞玉晶光7P鏡頭出問題、無法出貨乙事做出回應，玉晶光表示，7月份7P的鏡頭已經順利量產出貨，並無外界傳聞無法交貨之情形。

據業界人士表示，玉晶光7月合併營收15.64億元，同步創下歷史第三高及歷年同期新高，分別較上月的11.09億元及去年同期的12.84億元，成長40.97％及21.83％，若沒有7P鏡頭加持，怎麼可能有此成績，等於間接證明了玉晶光所言不虛。

玉晶光昨日也出具經會計師核閱的財報，第二季單季EPS為4.44元，大勝去年同期的2.16元，也略優於之前的自結數EPS4.39元。另上半年累計EPS為9.03元則較去年同期的2.22元成長306％。