8月13日一分鐘強弱勢股

8月13日一分鐘強勢股

 

公司

漲幅（％）

強勢原因

大同

（2371）

10

13日遭剔除MSCI成分股，然市場派申請股臨會核准，激勵股價

捷泰

（6165）

10

Q2有望虧轉盈，K線連四紅，股價創近三年來新高

光耀

（3666）

10

7月營收近1.78億元，創單月歷史新高，Q2 EPS 0.12元

佳總

（5355）

10

Q2 EPS負轉正，成交量創逾兩年新高，突破5日線、月線

達能

（3686）

9.98

太陽能股熱絡，股價連五紅，衝上近四年半以來新高

上詮

（3363）

9.97

Q2由虧轉盈、EPS 1.93元，13日外資小賣150張

東碩

（3272）

9.94

Q2 EPS 1.98元創近六年來新高，由虧轉盈，成交量創19個月來新高

力特

（3051）

9.92

宣布出售南科廠予台積電，初估處分利益6.5億元，市場聚焦

佶優

（5452）

9.91

上半年EPS 0.25元賺贏去年全年，成交量創近三年來新高

奇鋐

（3017）

9.88

雲端伺服器佈局有成，Q2 EPS 1.61元創上市單季新高

製表：鄭郁平

8月13日一分鐘弱勢股

公司

跌幅（％）

弱勢原因

康友-KY

（6452）

9.95

股價連五日跌停，股價再跌深，成交量創近兩年來新低

達新

（1315）

9.93

利多出盡，終結股價11連紅拉回整理，跌破5日線

晉泰

（6221）

9.84

12日宣布總經理退休辭任、新團隊接手，股價連四黑

景碩

（3189）

9.63

砸15億元買華映楊梅廠擴充產能，5日線得而復失

生華科

（6492）

9.48

13日股價月線失守，Q1 EPS -1.13元，等待Q2財報出籠

欣興

（3037）

9.44

開盤走高後股價跌回5日線，三大法人連四日大賣26,327張

廣穎

（4973）

7.82

Q2 EPS -0.78元，單季營運由盈轉虧，股價跌至近半年新低

華通

（2313）

7.25

股價跌破5日線、月線，三大法人連兩日大賣19,537張

上曜

（1316）

7.23

上半年EPS -0.59元，股價連三黑，短中長期均線皆失守

倉和

（6538）

6.97

Q2 EPS 3.2元，季減27.6％，股價跌破年線、創今年新低


製表：鄭郁平

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工商時報 鄭郁平
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