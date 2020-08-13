8月13日一分鐘強弱勢股
8月13日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅（％）
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強勢原因
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大同
（2371）
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10
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13日遭剔除MSCI成分股，然市場派申請股臨會核准，激勵股價
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捷泰
（6165）
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10
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Q2有望虧轉盈，K線連四紅，股價創近三年來新高
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光耀
（3666）
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10
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7月營收近1.78億元，創單月歷史新高，Q2 EPS 0.12元
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佳總
（5355）
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10
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Q2 EPS負轉正，成交量創逾兩年新高，突破5日線、月線
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達能
（3686）
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9.98
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太陽能股熱絡，股價連五紅，衝上近四年半以來新高
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上詮
（3363）
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9.97
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Q2由虧轉盈、EPS 1.93元，13日外資小賣150張
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東碩
（3272）
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9.94
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Q2 EPS 1.98元創近六年來新高，由虧轉盈，成交量創19個月來新高
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力特
（3051）
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9.92
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宣布出售南科廠予台積電，初估處分利益6.5億元，市場聚焦
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佶優
（5452）
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9.91
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上半年EPS 0.25元賺贏去年全年，成交量創近三年來新高
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奇鋐
（3017）
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9.88
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雲端伺服器佈局有成，Q2 EPS 1.61元創上市單季新高
製表：鄭郁平
8月13日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅（％）
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弱勢原因
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康友-KY
（6452）
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9.95
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股價連五日跌停，股價再跌深，成交量創近兩年來新低
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達新
（1315）
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9.93
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利多出盡，終結股價11連紅拉回整理，跌破5日線
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晉泰
（6221）
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9.84
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12日宣布總經理退休辭任、新團隊接手，股價連四黑
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景碩
（3189）
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9.63
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砸15億元買華映楊梅廠擴充產能，5日線得而復失
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生華科
（6492）
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9.48
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13日股價月線失守，Q1 EPS -1.13元，等待Q2財報出籠
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欣興
（3037）
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9.44
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開盤走高後股價跌回5日線，三大法人連四日大賣26,327張
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廣穎
（4973）
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7.82
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Q2 EPS -0.78元，單季營運由盈轉虧，股價跌至近半年新低
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華通
（2313）
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7.25
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股價跌破5日線、月線，三大法人連兩日大賣19,537張
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上曜
（1316）
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7.23
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上半年EPS -0.59元，股價連三黑，短中長期均線皆失守
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倉和
（6538）
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6.97
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Q2 EPS 3.2元，季減27.6％，股價跌破年線、創今年新低
製表：鄭郁平
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