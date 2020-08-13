來台逾19年 德意志證券台灣分公司17日熄燈

來台即將滿20年前夕，德意志證券將撤離台灣。金管會13日宣布，核准德意志證券在今年8月17日終止在台營業，先前已資遣7位員工，剩餘12位員工將協助轉職到關係企業，若沒有被轉職的員工，也將以優於勞基法的方式資遣。

證期局主秘高晶萍表示，德意志銀行集團德國總部在2019年7月已對外發布集團組織重整計劃，將專注在銀行業務，且要全面裁撤全球證券交易業務，德意志證券台北分公司配合集團政策，在今年7月正式送件要結束在台營業，訂定8月17日為最後營業日。

證期局表示，德意志證券台北分公司是2001年1月在台成立，目前在台灣僅辦理證券及期貨經紀業務，2019年證券及期貨業務市占率分別為0.18％及0.12％，在現有14家外資券商中排名第13名，德意志證券台北分公司已協助現有客戶轉移至國內券商，所以該公司終止營業，對國內證券期貨業影響並不重大。

證期局表示，先前巴克萊證券在2016年1月亦是因集團全球策略，結束在台營業，今年還有摩根士丹利證券要在7月結束其自營業務，德意志證券台北分公司結束在台營業後，在台外資券商就剩13家，金管會亦統計外資券商2020年上半年經紀業務量，較2019年上半年成長46％，占整體券商經營業務量的24％。

證期局表示，外資證券商在台經營穩定成長，現行外資券商在台業務規模前五大分別為美林證券、瑞士信貸、摩根士丹利、摩根大通及瑞銀證券。