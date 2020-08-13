台積強彈 股王鴻海扯後腿 台股仍登12763

台股資金行情持續熱燒，但在盤面上輪動快速，造成不少強勢股短線多僅曇花一現，如杏國、杏輝、合一、中天、欣興、景碩、儒鴻及中美晶等，使短期操作難度愈趨升高。不過，受惠盤勢持穩輪動，權值股量價並未失控，仍使指數在歷史高原區，得強勢整理後續攻，後市並未看淡。

台積電周四開高趨堅，終場上漲10元，漲幅2.39%，報429元，使市值重返11兆元，係奠定大盤得站穩12700點之上主要功臣，不過，受制股王大立光與鴻海表現弱勢，又使指數一度收復5日線與12800點後，得而復失，顯示多、空在5日線附近激烈交戰，但整體格局，仍由短多稍占上風。

另外，周四站在多方陣營集團股，還包括國泰金、富邦金、中華電、台塑四寶、台泥、統一、遠東新、中信金、南亞科、亞泥、長榮、日月光投控、廣達、群創、聯發科、台達電、台灣大、元大金及第一金等。而演出疲軟者，包括兆豐金、台玻、友達、華航、聯電及仁寶。

集中交易市場加權股價指數終場收報12763.13點，上漲92.78點，連續收復10日線與12700點，單日漲幅0.73%，成交2362.43億元。

櫃買市場方面，受制生技股開高殺低，類股指數重挫2.19%，加上化學、電機兩族群也走疲，使電子、紡纖、營建、觀光與航運等族群雖力挺多方，仍無功而返，盤勢開高震盪殺低，終場收跌0.18%，報162.62點，成交486.94億元。

上市、櫃表現好的股票，如世芯-KY、共信-KY、博錸、華碩、上銀、樺漢、祥碩、和泰車、譜瑞-KY旭隼、聯亞、金像電、南電、聯鈞、六角、新鉅科、晶電與鼎元等，仍散布在各具題材的領域，如IC設計、電腦、PCB、LED、生技、光學元件與電機等，顯示盤面上輪動格局仍走的穩健，係大盤短期人氣、資金匯聚不散主因。

業內人士指出，新冠疫情在全球各主要工業國積極研發疫苗下，目前看起來，在年底前量產出爐已指日可待，使新冠未來再惡化空間相對有限，而從世界各主要央行，仍不惜大灑錢刺激景氣復甦來看，使未來3至6個月的報復性消費，似不必過分悲觀，反而是部分旅遊、觀光、航運與消費性電子的營運，或漸從谷底翻醒契機，值密切追蹤。

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