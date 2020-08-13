電子、傳產狂吸金 19檔強者恆強

台股今（13日）加權股價指數收盤報12763.13點，漲92.78點，漲幅

0.73%，成交量為2362.43億。

據業內初步統計，上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股今漲幅7％以上的有25檔，前10名為大同 (2371)、捷泰 (6165)、達能 (3686)、大魯閣 (1432)、力特 (3051)、美德醫療-DR (9103)、力達-KY (4552)、奇鋐 (3017)及達邁 (3645)以上9檔漲停，還有1檔為圓展 (3669)。

今日有12檔超過5％跌幅，跌幅前10名有康友-KY (6452)1檔為跌停，剩下9檔為達新 (1315)、 景碩 (3189)、欣興 (3037)、華通 (2313)、上曜 (1316)、恆大 (1325)、南緯 (1467)、盛達 (3027)及宇瞻 (8271)。

上市成交量前10名個股有欣興 (3037)、金像電 (2368)、聯電 (2303)、鴻海 (2317)、兆豐金 (2886)、華通 (2313)、奇鋐 (3017)、景碩 (3189)、南電 (8046)及精成科 (6191)。

上櫃有17檔7％以上漲幅，其中前10名為光耀 (3666)、佳總 (5355)、、上詮 (3363)、天剛 (5310)、東碩 (3272)、萬達光電 (5220)、佶優 (5452)、博磊 (3581)、崧騰 (3484)及創威 (6530)以上皆為漲停。

今日上櫃有15檔股票有5％以上的大跌，前10檔晉泰 (6221)、勝昱 (4304)、太普高 (3284)以上3檔為跌停，其他較到跌幅則是生華科 (6492)、杏國 (4192)、康呈 (6236)、廣穎 (4973)、瑞基 (4171)、禾昌 (6158)及倉和 (6538)。

上櫃成交量前10名為元太 (8069)、廣運 (6125)、茂迪 (6244)、力致 (3483)、華星光 (4979)、日盛金 (5820)、光環 (3234)、曜越 (3540)、中美晶 (5483)及世界 (5347)。

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