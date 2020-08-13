上市、櫃企業營運快報

今（8/13）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.大陸高階通用型空壓機大廠力達-KY第二季營收優於首季，又回沖第一季提列備抵損失，第二季轉虧為盈，EPS回升至0.92元，上半年EPS為0.58元。

力達表示，力達開發低壓螺桿機預計最快第四季上市，大型國際工業展受疫情影響都遞延至下半年舉行，有助於衝高下半年銷售業績，下半年營運可望優於上半年。

2.視陽(6782)為拋棄式軟性隱形眼鏡專業製造商，計劃將在8月14日(周五)登錄興櫃。視陽多年來深耕矽水膠隱形眼鏡的自主技術，目前在矽水膠隱形眼鏡的出貨量為亞洲第一、全球第五。

3.鴻海旗下工業電腦廠樺漢（6414）12日應邀召開法說會，展望下半年營運，董事長朱復銓表示，受惠醫療物聯網設備及公共建設、半導體產業需求成長，預期第三季營收可望季增約1成，毛利率及營益率則略降，全年營收持平至小增5％目標維持不變。

樺漢第二季歸屬母公司稅後淨利達3億元，季增達61.51％、年增達26.31％，亦改寫同期新高。因股本膨脹，每股盈餘（EPS）3.62元，優於首季2.24元及去年同期2.87元，為近3年同期高點。

4.高雄國際鋼鐵經營協會12日晚舉行第29週年慶暨第22、23屆理事長交接典禮，由副總統賴清德親自頒發當選證書給新任理事長王隆興。王隆興勉勵鋼鐵同業要「實實在在，才能永遠存在」，且要善用網路平台，加強企業的轉型發展。

5.廣華-KY(1338)公布第2季財報，第2季合併營收13.02億元，季增22.53％，年減28.64％；稅後歸屬於母公司淨利為0.26億元，年減70.82％，每股盈餘0.3元，相較第1季由虧轉盈。

上半年合併營收為23.65億元，年減32.97％，稅後歸屬於母公司淨利為0.13億元，年減93.31％，每股盈餘為0.15元。

6.在中美貿易戰因素下，部分持有土地的台商考慮變賣中國大陸土地，當地建商可能會商討合作開發土地。但資誠（PwC）指出，台商參與中國大陸土地開發將面臨法令不明確、成本難估計、時程不易掌握、合作案中斷或合作方違約等五大風險。

7.智冠(5478)公布半年報，第2季合併營收18.84億元，年增38％，歸屬母公司業主之稅後淨利2.46億元，年增89％，每股盈餘2.02元。上半年累計合併營收38.05億元，年增33％，歸屬母公司業主之稅後淨利5億元，年增67％，每股盈餘4.1元，上半年獲利站上10年來同期新高。

8.今年上半年受新冠肺炎疫情影響，帶動許多企業以遠距辦公取代原有工作模式，中華電(2412)與台灣微軟在疫情期間，成功協助北中南在地企業及政府單位超前部署，提供HiNet光世代及Microsoft Teams服務，截至今日已突破五萬個Teams帳號。

顯示企業對遠距辦公、視訊會議的強烈需求。對於本身推動企業上雲，同時也早已導入線上協作工具Microsoft Teams的中華電信而言，更認為在全球疫情尚未平息下，企業更應積極投入數位轉型。

9.信紘科(6667)公布第2季財報，單季營收3.46億元，年減7.32％，營業毛利0.92億元，年增135.87％，稅後淨利0.45億元，年增770.11％，每股盈餘1.28元。

累計上半年營收6.9億元，年增20.89％，稅後淨利0.39億元，年增575.16％，每股盈餘1.12元。信紘科表示，第2季主要客戶進入設備裝機階段，公司化學供應系統、製程特殊廢液回收減量設備等廠務系統設備建置及拆移機服務工程進度如期認列，使得獲利明顯提升。

10.全球家飾鑄件廠泰金-KY(6629)第2季稅後純益4668萬元，創出新高，上半年稅後純益9328萬元，年增10.8%，每股純益2.78元，目前訂單能見度已到年底，今日股價開高後，高檔出現壓力，股價由紅翻黑，跌幅在1.8%以上。

11.艾姆勒(2241)今天完成上市前競拍作業，本次參與投標的合格標單共1,682筆，得標筆數463筆，得標加權平均價為55.55元，公開申購承銷價為50元。

艾姆勒辦理競價拍賣股數總計6,784張，今日開標得最低得標價54元，最高得標價70元，計算得標加權平均價為55.55元。

本次辦理公開申購價格為50元，公開申購股數計2,125張，將於8月14日至8月18日為期三天的申購日，8月20日公開抽籤。

12.連鎖餐飲集團雅茗-KY（2726）隨著中國大陸4月逐步解封，2020年第二季營運谷底回升、已接近損平目標，每股虧損0.13元。隨著6月營運已顯著轉盈，配合下半年旺季商業活動復甦、展店布局效益顯現，公司看好第三季營運可望轉盈、力拚獲利大躍進。