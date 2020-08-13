今日焦點股 重點摘要

今（8/13）日熱門焦點股如下：

（1）華為高階智慧機所採用的自家海思晶片，在美國大刀一揮下，短線恐面臨斷糧危機，聯發科(2454)獲點名將會是華為高階手機短線的救命稻草的選項之一，聯發科(2454)今股價脫離震盪，強勢開高，一度大漲近2.5%，重新站回700元大關，也收復5日均線。

Strategy Analytics分析師就認為，在美國的制裁下，華為可說是前景黯淡但仍可搶救，而拯救華為的五大選擇有，第一、繼續使用自家麒麟晶片，但最終和中芯國際合作生產；第二、外包給展銳代工；第三、外包給聯發科代工；第四、外包給三星代工；五、則是說服美國政府取消對高通晶片的禁令。

華為以往自家高階旗艦機都採用麒麟晶片，但在美國禁令下，麒麟面臨無貨可出的窘境，但華為穩居大陸市場市佔率第一，現階段又正值大陸5G換機熱潮，旗艦機為主力商品，故華為必須找出因應之道，才可以免於在此波5G浪潮中被淘汰。

而聯發科原本就是華為的供應商之一，在4G時代出貨華為多以中階、入們款晶片為主力，而聯發科本次在5G擠進產業前段班，產品種類也相當豐富，囊擴高中低階，故在華為風雨飄搖之際，聯發科或許是一劑良藥。

美國年底即將進行大選，故美中關係短期恐難解，使得華為可預期的是至少在今年智慧機業務都會相當辛苦，且國外市場市佔率將出現明顯下滑，大陸國內內需市場會扮演主力支撐。（時報資訊 王逸芯）

（2）全球家飾鑄件廠泰金-KY(6629)第2季稅後純益4668萬元，創出新高，上半年稅後純益9328萬元，年增10.8%，每股純益2.78元，目前訂單能見度已到年底，今日股價開高後，高檔出現壓力，股價由紅翻黑，跌幅在1.8%以上。

泰金-KY第2季營收2.8億元，毛利率27.37%，年增2.72個百分點，稅後純益4668萬元，創新高，年增4.03%，每股純益1.39元。上半年營收5.45億元，毛利率27.09%，年增2.17個百分點，稅後純益9328萬元，年增10.8%，每股純益2.78元。

據零售銷售分項數據顯示，美國家具類5月較4月大幅成長接近9成，6月較5月仍有32.5%增幅，遞延消費力道十分明顯。泰金-KY主力市場正好在北美，幾大居家修繕品牌客戶都有包括，客戶端追加訂單力道顯著，目前訂單能見度已到年底。

泰金-KY今年3月底泰國子公司火災後，公司將電鍍產線全數升級，第3季就開始全面生產，公司6成以上產品在電鍍製程上進行無人全自動製程，大幅節省人力、水電及表面處理原料耗用開支，有利後續毛利率提升，對營運貢獻將有正面的幫助。（時報資訊 郭鴻慧）

（3）盤中熱門焦點股：

1.大魯閣(1432)：出清草衙道，近2億元入袋，早盤跳空直奔漲停。

2.達新(1315)：上半年EPS為27.43元創高，惟自營商、外資賣超力再現，股價漲多修正、下挫逾7.5%，60元關卡告失。

3.祥碩(5269)：Q2獲利年增近3倍衝高，Q3續攻高可期，獲增列MSCI標準指數台灣成分股，晨盤上揚逾5%，拚站穩1800元。

4.淘帝-KY(2929)：上半年每股虧7.59元，惟今起祭庫藏股，早盤帶量強攻41.6元漲停價，重返40元關卡、月線上。

5.陽明(2609)：BDI續揚2%，不畏外資連3日賣超，買方力道強勁，股價翻紅漲近7%，飆上8.25之波段高價。

6.義隆(2458)：Q2每股賺3.15元，H1每股賺3.33元，利多激勵股價，晨盤上揚逾2.5%。

7.關貿(6183)：7月起陸續認列國家重要專案收入，全年營收、獲利戰歷史新高。早盤漲逾2%，收復5日線及周線。

8.訊連(5203)：今起買回庫藏股，早盤漲逾5%，一舉跳上短、中均線。

9.華碩(2357)：Q2每股賺7.2元，站8年來同期新高，營運樂看至明年，早盤放量漲逾3%。

10.大同(2371)：經部點頭市場派股臨會，開盤即漲停，現維持6%以上漲幅。

11.和泰車(2207)：H1大賺1.2個股本，大方加薪3%，早盤漲近4%。

12.中租-KY(5871)：H2業務動能強，全年成長目標不變，早盤漲逾6%。

13.金像電(2368)：出貨旺帶動Q2獲利創新高，多方出動，早盤一度大漲約9%。

14.欣興(3037)：外資出貨、自營商買超接棒，股價續創新高價，來到95元附近。

15.聯德控股-KY(4912)：擴產拚接新單，Q4單月營收戰新高，早盤大漲6%，再戰140元關卡。

16.昇貿(3305)：成功打入星鏈供應鏈，利多持續發酵，早盤再攻高、亮紅燈。

17.鮮活果汁-KY(1256)：Q2每股純益6.26元，創單季歷史新高，一舉跳至213元，拚填息。

18.陽程(3498)：今起庫藏股，多方放手上攻，漲幅超過半根漲停板。

14.力特(3051)：處分南科廠6.5億入袋，今跳空漲停慶賀，登2年半高。

15.鼎元(2426)：第2季每股盈餘1.78元，7月業績續亮，早盤獲大單敲進一度攻頂，寫半年高價。

16.新鉅科(3630)：Q2每股虧損縮至0.41元，近日獲外資偏多操作，早盤跌深反彈4%，收復五日線。

17.上詮(3363)：Q2轉盈、7月業績續旺，獲外資連二買，早盤放量攻頂，登1個月高。

18.岱宇(1598)：6月獲利5500萬元，每股賺0.5元，近期股價沿5日線上攀，早盤挾量彈高5%，飆上天價92.7元。

（4）MSCI(明晟)今晨公布最新季度調整，台灣指數成分股新增祥碩(5269)，加上祥碩第二季獲利報喜，光是上半年獲利就已經超越去年全年，賺進逾2個股本，祥碩今股價開高走高，漲幅一度來到7%，股價最高達1845元，站回5日線，展望第三季，預計在AMD(超微)持續推出新品下，可望帶動祥碩營運動能續增。

MSCI本次成分股新增1檔、刪除2檔，本次權重調升最多的成分股為新增成分股祥碩(5269)，其權重為0.20%。

祥碩第二季單季合併營收13.09億元、季減少17.5%，相較今年首季相似，單季毛利率為52%，惟因認列轉投資文曄(3036)獲利，單季稅後淨利達8.23億元，季成長約67%，更相較去年同期大增290.8%，創下歷史新高水準，每股稅後盈餘為12.27元，也是單季史上賺於1個股本。

祥碩累計上半年稅後純益達13.15億元，年增加173%，每股稅後盈餘20.7元，光是上半年就已經賺進逾2個股本之多。

超微在處理器市場中持續和英特爾較勁，在推出新品上動作一直相當積極，超微先前也預估今年全球桌機市場將年增逾兩成，但在疫情衝擊下，帶動的居家辦公、遠距教學等風潮，成長幅度有機會更勝預期，祥碩今年持續獲超微主流晶片組訂單，且下半年超微晶片在新品陸續量產下，加上品牌USB主機和設備控制器的步入正軌，都將帶動祥碩營運動能。（時報資訊 王逸芯）

（5）偏光板廠力特光電擬將南科廠房賣給台積電，帶動今天力特盤中股價直奔漲停價新台幣5.43元。

力特光電指出，南科廠建物面積17萬8707.68平方公尺，折合約5萬4059.07坪，交易總金額36.5億元，初步估計，扣除原始帳列成本處分利益約6.5億元。

力特說明，本次不動產處分目的在活化資產、償還銀行貸款，對18家銀行聯貸債務將從62億元降至26億元。

另外，廠房轉讓後，力特每月減少折舊費用約1500萬元，減少利息支出及其他費用約1100萬元，但租金收入減少900萬元。（中央社）

（6）金屬機殼廠可成第2季獲利低於市場預期，美系外資認為下半年毛利率惡化及競爭加劇風險升高，重申劣於大盤評等，目標價降到191元；亞系外資降評至減碼，目標價下修到170元。

可成今天早盤股價開低，盤中最低下探210.5元、跌幅約3.88%，成交量超過9100張。

美系外資今天發布研究報告指出，可成今年第2季營收季增28%、年增40%，顯示逐漸擺脫第1季疫情影響，但毛利率、營業利益率、稅前淨利率都低於第1季水準，主要因為產品組合不佳。

由於同業鴻海也力拚提高鋁金屬機殼市占率，可成恐面臨競爭加劇及市占流失，下半年獲利率和產品價格將有壓力，重申「劣於大盤」評等，目標價由200元下調到191元。

亞系外資認為，可成今年第2季毛利率22.9%，低於市場預期，原因在於舊款iPhone機殼遭砍價。受惠於MacBook和iPad旺季效應，可成第3季筆電及平板營收有望季增5%。

但下半年iPhone新機訂單成長有限，推估今年在iPhone機殼市占恐跌破20%，將可成今明兩年每股盈餘預估值調降19%、18%至18.51元、19.38元，評等從「持有」降至「減碼」，目標價由250元下修到170元。（中央社）

（7）電子製造服務廠鴻海第2季獲利率三率三升，外資圈看法偏多，共6家維持優於大盤、買進或加碼評等，1家重申中立評等，目標價最高110元、最低88.37元。

鴻海股價今天早盤翻黑一度跌破80元，最低來到79.2元，下跌2.7%，市值力守新台幣1.1兆元。

亞系外資發布研究報告說明，雖然鴻海單季獲利較易受到產品組合、季節性需求、產能利用率等因素影響，但長期獲利率成長趨勢維持正向，且生產據點遍布全球，有利在變局中增加彈性，預估今年第3季營收將季增13.5%，2020年全年毛利率及營業利益率將年增0.9、0.2個百分點至6.8%、2.4%，維持「優於大盤」投資評等和目標價110元。

日系外資認為，鴻海預估今年第3季營收將季增個位數百分比，低於以往季增兩位數百分比的水準，可能因為今年iPhone新機較晚量產。

外資預期鴻海今年營運走勢將先蹲後跳，第3季與第4季營收將季增8%、50%，且受惠於內部效率優化及需求回溫，2021年獲利將年增28%，重申「優於大盤」評等，目標價從85元上修至97元。

另有2家美系和2家亞系外資維持「買進」、「加碼」和「優於大盤」評等，目標價訂在96元、95元、95元、88.37元。

看法較審慎的美系外資雖然對鴻海營運回溫抱持正面態度，但也提醒電子製造服務（EMS）市場競爭激烈，鴻海大部分營收來自消費性電子產品，可能面臨武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情導致潛在消費力道下滑，重申鴻海「中立」投資評等與目標價93元。（中央社）

（8）經濟部12日准許大同市場派召集股東臨時會，重新改選董事，反映在股價上，大同今天股價開盤衝向漲停價新台幣16.5元，儘管盤中一度打開，買盤隨即強勢再拉上漲停。

大同6月30日股東常會當天股價收在21元，隨後一路下跌，再反彈至7月15日收盤21.65元，但接下來又出現第2波跌勢，直到8月7日盤中低點12.35元才見底，波段跌幅達42.95%。

隨後在股臨會可望過關消息傳出後，股價又一路上揚，12日下午經濟部正式宣布准許大同市場派召集股臨會，今天股價順勢直奔漲停。

另外，台灣證券交易所統計，本週前3個交易日三大法人累計賣超大同3萬197張。

大同公司董事長林郭文艷主持6月30日股東常會時，以市場派違反企業併購法第27條第14項規定，以併購為目的持股超過10%未申報、違法中資，刪除逾53%股東投票權，在董事改選大獲全勝，但在向經濟部申請董事變更登記時遭駁回。

大同市場派認為股東常會董事改選無效，向經濟部申請召集股東臨時會，重新改選董事，並在昨天獲准。經濟部認定市場派股東林宏信申請召集股臨會，符合公司法第173條第4項規定，准許召集股臨會申請。（中央社）

（9）太陽能矽晶圓本週報價持續走揚，漲幅最高達2.71%，只是市場觀望氣氛升高，整體成交量縮小。

據市調機構集邦科技調查，太陽能多晶矽晶圓本週報價漲1.42%，單晶矽晶圓報價持平至漲2.71%；太陽能多晶電池漲1.85%，單晶電池報價持平至漲1.2%。

集邦科技表示，矽晶圓大廠報價隨著上游多晶矽原料漲價而調漲，推升本週矽晶圓價格普遍持續上揚，只是終端需求並無明顯回溫，市場觀望氣氛升高，整體成交量縮小。

至於太陽能電池，集邦科技指出，隨著海外市場逐步解封，多晶電池需求獲得一定支撐，只是後續並無明顯續航動力，需求或許會再下滑。（中央社）