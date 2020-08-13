8/13美股焦點新聞 重點摘要

美股周三相關焦點新聞的核心掃瞄如下：

1.貴金期貨-公債殖利率回落 紐約期金溫和收高

因美元走低，加上美國公債殖利率自高點回落，給前一交易日大跌的期金支撐，使其價格小幅度回漲。

分析師表示，因基本面利多刺激黃金需求，近期回檔可能再開啟金價飆升走勢，另外技術面看來，黃金上周收盤價均高於1900美元，表示可能於中期還有進一步上漲的空間，因此黃金前景仍屬樂觀。

周三(8/12)報價，12月黃金漲2.7美元，報每盎司1949美元，9月白銀跌0.07美元，報每盎司25.98美元，10月白金跌12.2美元，報每盎司959.2美元，9月鈀金跌6.8美元，報每盎司2168.2美元。

（商品行情網 王馨慧）

2.LME基本金屬-美元走軟 LME期銅漲

周三倫敦LME基本金屬漲跌互見，其中銅價上漲，因歐洲和美國股市上揚、紐約油價攀升，以及美元走軟支撐，儘管歐洲低迷的工業生產數據，令人擔憂需求續疲，市場供應過剩壓力，不過，隨著世界大部分地區陷入衰退，礦廠產量保持不變，一些分析師認為目前的銅價過高，美元走軟，令金屬對持有其他貨幣的買家來說更便宜。

終場期銅漲46.5美元，報6432.5美元；期錫跌110美元，報17580美元；期鎳跌92美元，報14258美元；期鋅跌9美元，報2401美元；期鋁漲1美元，報1787美元；期鉛跌3美元，報1957.5美元。

（商品行情網 倪淑茹 ）

3.原油期貨-庫存減少 原油期貨反彈逾2％

美國石油協會（API）所公布的最新數據指出，美國原油庫存減少400萬桶，優於市場預估的減少290萬桶。此外，美國能源資訊署(EIA)截至8月7日的資料顯示，美國原油庫存減少約510萬桶，同樣優於原先預期的320萬桶，下降幅度也相較於前2周來得顯著，並表示由於煉油商增產和需求改善，預測美國原油產量今年有機會下降至99萬桶/日，來到1,126萬桶/日。

此外，根據石油輸出國組織OPEC周三發布的月報內容，其預測2021年全球原油需求將回升每日700萬桶，激勵油價反彈。其中美國原油漲幅2.6%，倫敦原油漲幅2.1%。

美國NYMEX-9月輕質原油期貨上漲1.06美元，報每桶42.67美元；9月熱燃油漲0.02美元，報每加侖1.26美元；9月RBOB汽油漲0.04美元，報每加侖1.24美元；倫敦ICE-10月布蘭特原油期貨上漲0.93美元，報每桶45.43美元。

（商品行情網 王聖為 ）

4.棉花期貨-料庫存增加 紐約期棉回跌逾2％

因美國農業部調高了2020/21年全球期末庫存預估值，較上月增加210萬包，且較2019/20年增加440萬包，以及美國農在每月的世界農業供需估算(WASDE)報告中將其對2020/21年度美國產量的預估上調3%，引發獲利了結賣壓，棉價應聲回跌，其中美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE)10月棉花期貨下跌1.19美分，跌近1.9%，收盤每磅61.84美分；而12月棉花期貨下跌1.29美分，跌逾2%，報每磅62.20美分。

中國鄭州商品期貨7月期棉結算價收報每公噸13320元人民幣，較前一日上漲50元人民幣；庫存方面，截至8月11日，ICE登記庫存6712包，與前一日減少223包。

據美農業部《世界農業供需估算》月度數據，美國2020年作物的產量提高了3％，至1810萬包；另外，北京方面紡織品出口需求疲軟，中國農業部調降2019/20年度棉花進口量。

（商品行情網 鄧凱綺 ）

5.航運指數-需求上升 BDI指數續漲2％

受各類型船舶需求旺盛，帶動海峽型船及巴拿馬型船運價齊漲，據業者表示，從波羅的海地區到西地中海的貨物增多，故近期需求態勢較為明朗。

其中波羅的海乾散裝綜合指數(BDI)上漲30點，收1540點，漲幅逾2%；海岬型運費指數(BCI)上漲16點，收2332點，漲幅0.7%；其平均日租金為每艘19339美元，增加135美元。

巴拿馬極限型運費指數(BPI)上漲76點，收作1747點，漲逾4.6%，其平均日租金為每艘15723美元，增加682美元；超輕便極限型運費指數(BSI)上漲14點，收作893點，漲幅1.6%。

（商品行情網 王聖為 ）

6.標普500距歷史高點僅寸步 那指大漲逾2％

由科技股領軍，周三美股三大指數勁揚，標普500指數距2月創下歷史收盤新高僅寸步之差，那斯達克指數大漲逾2%。

周三收盤，道瓊工業指數漲289.93點或1.05%，為27,976.84點。 標普500指數收漲46.66點或1.4%，為3,380.35點，創下7月6日來最大單日漲幅，午後一度超越2月19日創下的3,386.15點歷史收盤高點，盤中最高升至3,387.89點，逼近同是2月19日創下的盤中歷史高點3,393.52點。

那斯達克指數收漲229.42點或2.13%，為11,012.24點。特斯拉宣布1股拆為5股的股票分割計畫，股價大漲13.1%，成為帶動那指大漲的主力之一。

科技巨頭微軟、蘋果漲均逾2.8%，亞馬遜漲2.65%，為標普500指數帶來的提振最大。其他如臉書、網飛、谷歌母公司Alphabet等明星科技股亦表現強勁。

（時報編譯 柯婉琇）

7.美股消息面：庫存意外大減 紐油創5個月新高

美國能源情報署（EIA）周三公布，美國上周原油庫存減少451.2萬桶，遠超出市場預期的減少287.5萬桶。汽油庫存減少72.2萬桶，超出市場預期的減少67.4萬桶。餾分油庫存減少232.2萬桶，市場預期為增加35.7萬桶。上周美國煉廠產能利用率上升1.4個百分點，原油進口量減少71.3萬桶/日。

美國7月消費者物價指數（CPI）月漲0.6%，高於市場預估的月漲0.3%；與去年同期相比漲1%，亦高於市場預估的年漲0.8%。排除食品與能源項目後，核心CPI月漲0.6%，高於市場預估的月漲0.2%；與去年同期相比漲1.6%，亦高於市場預估的年漲1.1%。

美國抵押貸款銀行協會（MBA）公布，上周美國抵押貸款申請指數上漲6.8%，反轉前一周的跌5.1%。30年期固定抵押貸款利率較前一周下跌8個基點，為3.06%，創下史上新低。

不畏美國7月通膨數據優於市場預期帶動美元走升，周三國際金價在前一日創下7年來最大單日跌幅後反彈回穩，紐約12月期金收漲0.1%，為每盎司1949美元。現貨金漲3.9美元或0.2%，為每盎司1913.9美元。

官方數據顯示美國原油庫存持續減少，周三紐約期油收漲2.6%，為每桶42.7美元，創下5個月來新高。倫敦布蘭特期油收漲2.13%，為每桶45.45美元。

（時報編譯 柯婉琇）