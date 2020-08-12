科技股領漲 道瓊彈289點那指漲逾2%

科技股領漲美股收紅 那指漲逾2%

華爾街股市三大指數周三收紅。那斯達克指數漲幅超過2%；標準普爾500指數也在科技股領漲下走揚，但未能追平2月創下的收盤新高紀錄。

包括蘋果、Adobe、亞馬遜、百事可樂、應用材料、杜邦、嬌生與默克製藥等都臉色紅潤。另費城半導體指數則大漲3.36%，係揚升72.43點，收報2227.22點。

普被投資人關注的台積電ADR終於止跌回穩，係上漲1.45美元，收79.39美元；日月光投控ADR報漲0.08美元，收4.77美元；聯電ADR逆勢下挫0.08美元，收4.11美元。

道瓊工業指數上漲289.93點或1.05%，以27976.84點作收。

標準普爾指數漲46.66點或1.40%，收3380.35點。

科技股那斯達克指數上揚229.42點或2.13%，收11012.24點。

（數位編輯）

歐股收紅 倫敦FTSE 100指數收在3週來高點

歐洲主要股市周三收紅，倫敦FTSE 100指數收在3週以來的高點。儘管英國第2季國內生產毛額（GDP）萎縮20.4%創下紀錄，但5月數據顯示經濟重新恢復成長，助長投資人的樂觀情緒。

倫敦FTSE 100指數上漲125.78點或2.04%，以6280.12點作收。

法蘭克福DAX 30指數上揚111.74點或0.86%，收在13058.63點。

巴黎CAC 40指數漲45.32點或0.90%，收5073.31點。

（中央社）