8月12日一分鐘強弱勢股
8月12日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅
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強勢原因
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國產（2504）
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10
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受惠台商回流建廠、前瞻計畫需求， Q2獲利大增6.56倍
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杏國（4192）
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10
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11日盤後公布三期臨床試驗期中結果亮眼，股價直奔漲停
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合世（1781）
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9.97
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額溫槍、血壓計銷售出色，Q2 EPS 0.36元，由虧轉盈
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緯軟（4953）
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9.96
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中國疫情趨緩解封，Q2毛利率創10年新高、EPS 2.22元
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憶聲（3024）
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9.95
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股價突破5日線，7月營收創近兩年半新高，外資加碼
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佳必琪（6197）
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9.95
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外資12日加碼300張，股價突破短中長期均線，總型轉佳
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達能（3686）
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9.94
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12日股價8.52元創逾兩年來新高，K線連四紅，H1仍虧損
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志超（8213）
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9.93
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NB板需求提升，Q2 EPS 1.28元，股價將收復每股淨值42.7元
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金像電（2368）
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9.92
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盤後公布Q2財報亮眼，三大法人連兩日買超18,817張
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科嘉-KY（5215）
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9.9
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上半年EPS 4.86元，賺贏去年全年的4.56元，獲利亮眼
製表：鄭郁平
8月12日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅
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弱勢原因
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康友-KY（6452）
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9.9
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公司高層全落跑，12日再吞第四根跌停，股價創新低
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恆大（1325）
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7.56
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股價跌破支撐後連二黑，月、季線失守，外資小賣325張
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世芯-KY（3661）
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6.87
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近一個月來股價漲幅25.48％，近期股價連兩日下跌
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台玻（1802）
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6.28
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三大法人大賣2,346張，12日股價漲多拉回，5日線有守
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藍天（2362）
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5.99
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12日股價創近三個月新低，跌破季線，三大法人買超1,689張
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永冠-KY（1589）
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5.22
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離岸風電本土化作業雜音不斷，外資賣超1,793張
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創惟（6104）
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4.92
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11日KD線死亡交叉後跳空下跌，三大法人連三日賣超1,968張
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辛耘（3583）
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4.92
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上半年EPS 1.32元，台積電概念股
落漆，股價拉回整理
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愛地雅（8933）
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4.49
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每股淨值5.2元，買盤退場，等待Q2財報出籠
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豪展（4735）
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4.46
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11日股價衝上歷史新高，拉回整理，三大法人小賣425張
製表：鄭郁平
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