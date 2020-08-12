8月12日一分鐘強弱勢股

8月12日一分鐘強勢股

公司

漲幅

強勢原因

國產（2504）

10

受惠台商回流建廠、前瞻計畫需求， Q2獲利大增6.56倍

杏國（4192）

10

11日盤後公布三期臨床試驗期中結果亮眼，股價直奔漲停

合世（1781）

9.97

額溫槍、血壓計銷售出色，Q2 EPS 0.36元，由虧轉盈

緯軟（4953）

9.96

中國疫情趨緩解封，Q2毛利率創10年新高、EPS 2.22元

憶聲（3024）

9.95

股價突破5日線，7月營收創近兩年半新高，外資加碼

佳必琪（6197）

9.95

外資12日加碼300張，股價突破短中長期均線，總型轉佳

達能（3686）

9.94

12日股價8.52元創逾兩年來新高，K線連四紅，H1仍虧損

志超（8213）

9.93

NB板需求提升，Q2 EPS 1.28元，股價將收復每股淨值42.7元

金像電（2368）

9.92

盤後公布Q2財報亮眼，三大法人連兩日買超18,817張

科嘉-KY（5215）

9.9

上半年EPS 4.86元，賺贏去年全年的4.56元，獲利亮眼

製表：鄭郁平

8月12日一分鐘弱勢股

公司

跌幅

弱勢原因

康友-KY（6452）

9.9

公司高層全落跑，12日再吞第四根跌停，股價創新低

恆大（1325）

7.56

股價跌破支撐後連二黑，月、季線失守，外資小賣325張

世芯-KY（3661）

6.87

近一個月來股價漲幅25.48％，近期股價連兩日下跌

台玻（1802）

6.28

三大法人大賣2,346張，12日股價漲多拉回，5日線有守

藍天（2362）

5.99

12日股價創近三個月新低，跌破季線，三大法人買超1,689張

永冠-KY（1589）

5.22

離岸風電本土化作業雜音不斷，外資賣超1,793張

創惟（6104）

4.92

11日KD線死亡交叉後跳空下跌，三大法人連三日賣超1,968張

辛耘（3583）

4.92

上半年EPS 1.32元，台積電概念股

落漆，股價拉回整理

愛地雅（8933）

4.49

每股淨值5.2元，買盤退場，等待Q2財報出籠

豪展（4735）

4.46

11日股價衝上歷史新高，拉回整理，三大法人小賣425張

製表：鄭郁平

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工商時報 鄭郁平
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