美股周二相關新聞重點摘要：

1.反彈訊號 美股期貨上揚

周二隔夜美股期貨上揚，為周三現貨市場的反彈帶來好兆頭。

稍早前，道瓊指數期貨漲逾100點，標普500指數期貨與那斯達克100指數期貨分別漲0.3%與0.5%。

此前因華府的新一輪財政激勵方案協商仍陷僵局，周二美股尾盤轉跌收黑，終場標普500指數與道瓊指數分別跌0.38%與0.80%，連漲7天的升勢畫下休止符。受蘋果、亞馬遜、微軟、Alphabet與網飛等明星科技股下跌拖累，那斯達克指數大跌1.7%。

盤後消息包括，美國總統川普在宣布美國政府將向Moderna採購1億劑新冠肺炎疫苖，以及美國前總統、民主黨總統候選人拜登宣布選擇擁有亞裔與非裔血統的加州聯邦參議員賀錦麗（Kamala Harris）做為競選搭擋。此外，特斯拉盤後宣布董事會通過1股拆為5股的股票分割案，盤後股價大漲。（時報資訊 柯婉琇）

2.1股拆為5股 特斯拉盤後漲逾7％

特斯拉宣布董事會通過1股拆為5股的股票分割案，受此激勵，周二盤後股價大漲逾7%。

特斯拉表示，分拆股票是為了讓員工與投資人較容易持有特斯拉股票。

今年以來特斯拉股價已經上漲229%，過去12個月來更已上漲485%，表現遠優於標普500指數今年來的漲約3%及過去一年來漲14%。

特斯拉宣布，截至8月21日登記在冊的每位股東，其持有之每一股將額外收到4股普通股，配發日為8月28日，該股票分拆之交易日於8月31日生效。

這是特斯拉今年第兩度帶給投資人驚喜，此前該公司在第二季亮出連續4個季度實現獲利的成績，取得加入標普500指數成份股的資格。

特斯拉可望在幾個月內納入標普500指數，這將促成無數ETF基金釋出大量新資金，然後美國與海外的年金基金、共同基金與其他積極型基金也將跟進。（時報資訊 柯婉琇）

3.拿下政府至少1億劑新冠疫苖合約 Moderna盤後大漲11.29％

美國生技公司Moderna周二宣布已經與美國政府達成逾15億美元的協議，將供應政府1億劑新冠肺炎疫苖。

受此消息激勵，Moderna盤後大漲11.29%，報76.76美元。受惠於疫苖題材帶動，Moderna今年來股價已經大漲逾250%。

該公司在推特上宣布，Moderna已經取得美國政府的新冠狀病毒疫苖供應合約，初步將以15.25億美元供應1億劑mRNA-1273疫苖，此外美國政府將擁有額外採購4億劑的選擇權。

該公司此前宣布其候選疫苖在早期研究中成功產生新冠狀病毒抗體，目前該疫苖已經進入第三期臨床試驗。

Moderna周二並表示，美國政府已經宣布，依據免費提供國人新冠疫苖的承諾，美國人將免費獲得mRNA-1273疫苗。這是美國政府敲定的最新一筆疫苖供應協議，加上先前的預購合約，美國政府在疫苖上的預定支出已經超過90億美元。（時報資訊 柯婉琇）

4.美股消息面：避險情緒降溫 金價跌破2000美元

a.美國新一輪紓困振興方案的府會協商仍陷僵局，令經濟前景蒙上陰影，以及交易員在美國公布上周原油庫存報告前將近來獲利落袋，周二紐約期油收跌33美分或0.8%，為每桶41.61美元。倫敦布蘭特期油收跌49美分或1.1%，為每桶44.5美元。

b.俄羅斯宣布批准全球首支新冠狀病毒疫苗，以及投資人對美國新紓困案仍抱持希望，在避險情緒降溫下，周二國際金價重挫逾5%，跌破2000美元大關。紐約12月期金收跌93.4美元或4.58%，為每盎司1946.3美元，創下2013年4月15日以來最大單日美元跌幅，亦創下今年3月13日以來最大單日百分比跌幅。

c.美國7月最終需求生產者物價指數（PPI）較去年同期下滑0.4%，跌幅小於市場預期的年減0.7%。與上月相比，美國7月PPI上升0.6%，超出市場預期月增0.3%。排除食品、能源與貿易之PPI年增0.1%、月增0.3%。排除食品與能源的PPI年增0.3%、月增0.5%。