上市、櫃企業營運快報

今（8/12）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.中租-KY(5871)現金增資發行甲種特別股，發行股數1.5億股，發行價格每股100元，預計將募集150億元，甲種特別股年配息率為3.8％，每5年重設特別股股息率，原股東每千股可以認86股多，今（12）日是最後買進日，該特別股預定於9月中旬掛牌。

2.受惠於歐美客戶的穩健需求及國內新冠肺炎疫情趨緩，特力（2908）第二季營收為新台幣106.7億元，較去年同期增加14.3%，稅後淨利為新台幣2.56億元，EPS0.52元，大幅優於去年同期。

2020上半年累計營收為新台幣198.9億元，較去年同期成長3.5%，稅後淨利為新台幣3.78億元，EPS來到0.76元，較去年同期大幅成長。

3.中航（2612）今年第二季獲利大幅好轉，上半年EPS0.68元，其中第二季貢獻了0.67元。台航（2617）上半年EPS0.66元，優於去年的0.64元，在新冠肺炎疫情下，是少數獲利優於去年的散裝船公司。

4.盛餘(2029)第二季稅後淨損為0.23億元、年減129.87％，每股稅後淨損0.07元，累計上半年稅後淨損為0.25億元，每股稅後淨損0.08元。

5.工業用蝶閥大廠捷流閥業上半年合併營收攀升至12.18億元、稅後淨利1.65億餘元、EPS從去年同期3.97元攀升至4.23元，全面改寫同期新高。

捷流今年接獲桃園生質能中心、高雄港洲際二期石化專區及台積電南科廠訂單，預計下半年陸續認列營收。法人估，捷流全年合併營收有機會破24億元，全年EPS至少8元起跳，均攀史上新高。

6.教育部體育署提撥20億元，發行400萬份、每張面額500元的「動滋券」QR Code，8日開跑至明年1月31日，最近已帶動知名體育用品通路或健身中心，包括喬山、岱宇、World Gym、健身工廠、Curve、摩曼頓、微笑，及迪卡儂等2,900多家廠商陸續搶食動滋券的市場大餅，預料帶動下半年健身與運動產業的零售業績。

7.今年第一季每股稅後盈餘已達3.28元的復盛應用（6670），第二季受到新冠肺炎（COVID-19）疫情的衝擊，每股盈餘只剩0.61元，累計今年上半年每股獲利約3.89元，比去年同期的6.24元，年減約37.66％。

8.股票上市的「美吾華懷特生技集團」董事長李成家，因涉嫌在2016年懷特生技公告「懷特痛寶」解盲的重大利多訊息前，指示財務部經理游菁惠購進美吾華股票300多張，估計擬制性獲利80多萬元，涉嫌違反《證交法》內線交易罪。

台北地檢署今指揮調查局台北市調查處搜索美吾華、懷特2公司及李、游2人住處，並約談李、游及證人共7人到案。檢察官晚間訊後諭令李以300萬元交保，游女則請回。