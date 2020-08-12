法人逃命？台積、聯電軟腳 台股跌破12700

台股12日加權指數開低在12,713.63點，電子權值股台積電（2330）、聯電（2303）、聯發科（2454）同步開低，市場資金持續追逐ABF需求大爆發的PCB族群，以及部分生技股，電子股占比不到七成，大型股暫時休息。

受制外資等法人逢高調節不手軟，使台積電開低走低，迄上午9：27暫報421元，大跌1。86%；另外，聯電同樣開低殺低，現下暫報23。85元，重挫4。6%；聯發科也不敵極短線獲利了結賣壓陸續出籠，目前暫報677元，下挫2。31%。

在電子股疲軟不振，而傳產龍頭台塑四寶、統一、台泥等也演出不振，加上金融股之第一金、元大金等也臉色不佳，使大盤早盤以來，開低殺低，迄上午9：31的加權股價指數暫報12652點，大跌127點，跌幅1%，成交658億元。

美股方面，蘋果帶領科技股下挫、市場擔憂國會恐怕難以打破財政刺激方案的談判僵局、公債殖利率驟增的影響，美國四大指數殺尾盤、11日全面收低。

道瓊工業平均指數8月11日下跌0.38％（104.53點）、收27,686.91點，結束連續7個交易日漲勢。那斯達克指數下跌1.69％（185.53點）、收10,782.82點。費城導體指數下跌1.14％（24.81點）、收2,154.79點。

台新投顧指出，7月份上市櫃營收公告完畢，除半導體產業持續成長外，汽車、百貨、生技等傳統產業，營運也出現谷底回升表現，近期吸引部份資金從科技股轉進景氣循環股，建議可酌量擇優布局。