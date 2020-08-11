道瓊開高殺低跌104點 台積ADR重挫2.4%

美振興方案協商陷僵局 美股收低

美國振興經濟方案協商陷入僵局，美股道瓊周二開高殺低。開盤表現不錯係新冠疫情傳來佳音，即俄羅斯發表首個疫苗，該舉使未來可能的報復性消相關股票，受激勵而大漲。

不過，大型科技股卻因漲多承壓，表現弱勢者，包括蘋果、亞馬遜、美國電力與柯達等股領跌。而備受台股投資人關切的台積電ADR也慘跌2.4%。

另外，聯電ADR與日月光投控ADR也是雙雙下挫局面。由於台積電ADR短線連續拉回，對台股權王現貨承壓不宜輕忽。

道瓊工業指數下滑104.53點，或0.38%，收在27686.91點。

標準普爾500指數下挫26.78點，或0.80%，收在3333.69點。

以科技股為主的那斯達克指數下跌185.53點，或1.69%，收在10782.82點。

(數位編輯)

投資人相信美將達成新振興經濟方案 歐股收高

投資人相信美國國會將會就新振興經濟方案達成協議，歐股周二收高。

倫敦FTSE 100指數上漲103.75點或1.71%，收在6154.34點。

法蘭克福DAX 30指數上揚259.36點或2.04%，收在12946.89點。

巴黎CAC 40指數上漲118.48點或2.41%，收在5027.99點。

（中央社）