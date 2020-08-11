昔日生技股王康友下市？金管會緊盯

昔日的生技股王康友-KY(6452)驚爆董、總、財務長、會計師、發言人等高層全落跑，10日打入全額交割股，股價續跌、投資人嚇傻。金管會證期局副局長蔡麗玲11日指出，目前康友已成為變更交易方法的股票、並列為財務重點專區，提醒投資人注意相關投資風險，但整個案子還在查證中，會請交易所密切注意公司財務業務狀況。

蔡麗玲表示，證交所在2020年8月5日接獲檢舉有關康友董事長黃文烈的狀況，證交所立即依規定請公司及簽證會計師提供資料，在8月6日時要求公司要對外召開記者會說明，但公司沒辦法在重訊記者會中具體說明並提供相關事證，因此證交所已依照營業細則規定去公告康友從8月4日開始，改變為變更交易方法的股票，打入全額交割股、並列為財務重點專區，提醒投資人注意相關投資風險，目前案子還在查證中，證交所會密切注意公司財務業務狀況。

康友是否會下市？蔡麗玲指出，股票下市對投資人權益影響非常重大，證交所會有一套處理程序，但目前整體狀況交易所還在了解，要等實際狀況再說。

金管會會採取實地查核嗎？蔡麗玲指出，因為疫情關係，目前實地查核會有困難，會再採取別的方式進行了解。

銀行局副局長黃光熙則指出，銀行局了解，康友有向銀行借貸，但目前還款沒有異常，也沒有延期還款需求，若未來有面臨債務問題要協商，會有相關機制。到底貸款多少金額？他表示，個別銀行放款金額不便透露，目前沒有出現逾放。

康友-KY股價在今年3月受股災衝擊，並在7月引發經營風暴，股價疲弱不振，甚至在高層全部離職消息6日傳出後，股價連續3個交易日跌停，11日開盤跌停鎖死，終場收在85.9元，再創史上新低紀錄，更有高達1.83萬張的委賣量。

（實習記者毛昭平）

延伸閱讀

高層落跑？康友-KY跳水 1.8萬張賣不掉