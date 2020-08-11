多空雙刀流 有時候做空賺更快

焦點熱門股：1734杏輝、4743合一、1301台塑、3624光頡。

08月11日行情：週二加權黑棒量縮。

週一晚上美道瓊大漲357點，收盤是27791。台股週二加權收跌，加權收12780點跌113點，防疫概念股週二下跌，主流是太陽能與PCB的ABF載板，天國一輝走勢等待下午的杏國杏輝公布消息，上櫃弱勢，週二陸股上漲，台股加權與大陸A股，週二還是陸股較強。加權收盤成交量是2054億元是縮量下跌，上櫃被壓抑，今天生技的股票弱勢，電子股也有很多殺盤。今天主流是太陽能與風電，今天上櫃弱勢，IC設計也殺盤，台股週二暫時是空頭勝出疑似要變盤喔。

今天加權是量縮黑棒，玻璃電機觀光橡膠較強，電子很多跌，今天上市大跌上櫃大跌。週二合一亞光台揚健喬中美晶強勢，台股週二指數下殺，今天上市上櫃休息，上市結構是有疑慮，週二多頭棄守，週三方向還是可能由空頭掌握。

今天合一中天，等待下午的杏輝杏國消息面，上櫃生技整理後應該會再上。上櫃量增收黑，週二生技大部分下跌，後面會來回震盪，生技好股票還是會漲。

台股08月11日週二台股上市跌上櫃跌，電子股是還有低點，生技整理後還會反轉往上，今天生技走勢軟，而我今天的動作是把弱勢股票減碼，然後開始放空某電子漲多的股票喔。

生技是重點配置，整理後會更強。測試支撐後有分批再買回來，昨天買的杏輝，本週急速上漲考慮賣出，高出低進來作價差。以及該要布局很多電子股票的空單，菜要一道一道的端出來。