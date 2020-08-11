主力股熄火 12檔逆風亮紅燈

台股今（11日）加權股價指數收盤報12780.19點，跌113.81點，跌幅0.88%，成交量為2054.19億。

據業內初步統計，上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股今漲幅7％以上的有11檔，前10名為客思達-KY (2936)、陽明 (2609)、東哥遊艇 (8478)、中視 (9928)、正達 (3149)、盛達 (3027)、台玻 (1802)、首利 (1471)、台南-KY (5906)、力特 (3051)。

今日有43檔超過5％跌幅，跌幅前10名有聚隆 (1466)、愛普 (6531)、如興 (4414)、康友-KY (6452)、美德醫療-DR (9103)、亞諾法 (4133)、恆大 (1325)、元晶 (6443)、力麗 (1444)、宏旭-KY (2243)以上皆跌停。

上市成交量前10名個股有聯電 (2303)、欣興 (3037)、聯合再生 (3576)、長榮 (2603)、中石化 (1314)、大亞 (1609)、群創 (3481)、新光金 (2888)、宏碁 (2353)、華通 (2313) 。

上櫃有8檔7％以上漲幅，其中前10名為三貝德 (8489)、茂迪 (6244)、訊達 (6140)、鈺創 (5351)、勝昱 (4304)、萬達光電 (5220)、富裔 (6264)、大學光 (3218)、元隆 (6287)、愛地雅 (8933)。

今日上櫃有49檔股票有5％以上的大跌，前10檔熱映 (3373)、陽程 (3498)、宇環 (3276)、久威 (6114)、瑞基 (4171)、廣寰科 (3287)、生華科 (6492)、智晶 (5245)、凱鈺 (5468)、上詮 (3363)。

上櫃成交量前10名為廣運 (6125)、精材 (3374)、中美晶 (5483)、中菲行 (5609)、愛地雅 (8933)、元太 (8069)、宣德 (5457)、鈺創 (5351)、世界 (5347)、光洋科 (1785)。

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