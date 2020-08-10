期振興 道瓊大漲359點 台積ADR逆勢下挫

美股漲跌互見 投資人觀望美國振興方案進展

投資人繼續將資金轉向價值股，同時觀望美國振興方案的進展，美股標準普爾500指數周一小幅收漲，但那斯達克指數收跌。表現較佳的股票，包括蘋果、美國通用、應用材料、波音、美國航空及美孚石油等，顯示美總統川普擬再發放振興經濟現金方案，對消費性產業而言，是潛在利多因子。

備受台股投資人關切在美股掛牌台積電ADR方面，周一係報跌0.16美元，收79.87美元；而聯電ADR與日月光投控ADR則雙雙以平盤收市。聯電ADR報4.28美元，日月光投控ADR收4.73美元。

道瓊工業指數終場上漲359.96點，或1.3%，收在27791.44點；標準普爾500指數小漲9.19點，或0.27%，收在3360.47點。

以科技股為主的那斯達克指數下跌42.63點，或0.39%，收在10968.36點。

(數位編輯)

美中將檢討貿易協議 歐股收漲

美中擬將於15日檢討雙方貿易協議，令股市大幅擺脫美中最新緊張情勢的影響，歐股今天收漲。

倫敦FTSE 100指數上漲18.41點或0.3%，收在6050.59點。

法蘭克福DAX 30指數上揚12.65點或0.1%，收在12687.53點。

巴黎CAC 40指數上漲19.99點或0.4%，收在4909.51點。

（中央社）