金控3雄 前七月獲利暴衝

15家上市櫃金控公司公布7月自結數，顯現肺炎疫情衝擊效應漸淡，累計前七個月有八家賺逾百億元，其中富邦金控以稅後淨利507.3億元奪冠、年成長20.13％也居金控第一名，每股稅後盈餘（EPS）4.67元同樣是各金控之冠。

富邦金7月稅後淨利134.49億元，累計前七月稅後淨利破500億元、年成長逾二成。富邦金表示，主要獲利貢獻來自子公司富邦人壽，總資產首度突破5兆元大關達5兆980億元，合併淨值達4,263億元，總資產及淨值雙創新高，挹注金控母公司總資產達8.97兆元，淨值超過6,700億元，也創下金控成立以來最高紀錄。

富邦金指出，富邦人壽前七月累計稅後淨利331.47億元、年成長55％，主要受惠投資收入成長，淨利成長及國內股票市值提升帶動，未實現資本利得增加，至7月底資產規模達4兆2,698億元，投資組合包含國內外股票、債券、不動產等多元組合標的，因看好台股、尤其是長期持有台積電等大型績優權值股。

第二名國泰金前七個月累計稅後淨利469億元，年成長也有二位數至12.77％，EPS為3.23元。

中信金7月稅後盈餘79.73億元，前七月累計稅後盈餘271.50億元、居金控第三名，EPS為1.34元。中信金控說明，主要來自子公司中信銀前七月稅後盈餘161.34億元的貢獻，雖因疫情受影響，但核心業務仍然維持穩健，存放款業務持續成長，財富管理動能良好。

中信金強調，子公司台灣人壽前七月稅後盈餘131.55億，除股利進帳26億元，並有處分股票利得，整體獲利衝高，且負債成本下降，投資部位成長，加上投資收益佳，整體表現亮眼。

除三大金控，前七個月稅後淨利破百億元的還有元大金149.41億元、新光金142.53億元、兆豐金144.42億元、玉山金113.72億元及第一金107.66億元。

但全體15家金控合計前七月稅後淨利2,280.5億元，與去年同期的2,357.8億元相較，仍小幅減少3.28％，未能轉正，金控主管認為，接下來的8、9月還有龐大現金股利入帳，累計獲利年成長在第三季轉正，應該不是問題。