驅動IC廠敦泰（3545）公告7月合併營收達12.14億元，創下單月歷史新高表現，由於下半年進入中低階5G智慧手機拉貨階段。法人預期，敦泰第三季整合觸控暨驅動IC（IDC）出貨量將可望相較第二季成長逾兩成，營收自然將有機會更上一層樓。



敦泰公告2020年7月份合併營收為12.14億元、月增12.7％，創下單月歷史新高紀錄，相較2019年同期成長48.9％。



敦泰指出，隨著疫情影響逐步減緩，加上受惠於進入產業傳統旺季的正面幫助，成為推升敦泰7月營收明顯成長的主要原因。



觀察敦泰各產品線出貨動能，敦泰指出，7月包含IDC、觸控IC、驅動IC及電容式指紋等產品出貨量，全面較6月份明顯成長，其中IDC產品線7月出貨量續創單月新高。



累計敦泰2020年前七月營收為68.91億元、年成長約50％，改寫歷史同期新高。



展望未來，敦泰指出，除了智慧型手機供應鏈受惠於進入傳統旺季的加持外，包括平板電腦、筆電等應用，2020年亦有很好的需求，因此看好敦泰後市營運發展。



據了解，敦泰上半年IDC出貨量約為1億套，第一季及第二季分別占5,000萬套左右水準，進入下半年後，在5G中低階智慧手機拉貨動能明顯升溫情況下，法人預期，第三季敦泰出貨量將可望達到至少6,000萬套。



相較第二季成長兩成，敦泰營收將可望明顯高於第二季水準，且拉貨動能有望一路延續到年底。



事實上，2020年5G效應持續席捲全球，從上半年的非蘋陣營大舉端出旗艦及高階智慧手機新機，跨入下半年，品牌廠為了快速拉高5G滲透率，預期將採用高通及聯發科端出主流及中低階智慧手機晶片，並推出相中低價格帶機種，刺激滲透率提升，由於中低階機種大多仍採用LCD面板，因此IDC自然將會是品牌廠首選，敦泰亦將同步受惠。



因此法人看好，敦泰在晶圓代工廠產能充足支援下，並且搭上5G新機效應，下半年IDC出貨量將可望繳出至少1.2億套水準，加上消費性客戶拉貨回溫，觸控IC及驅動IC出貨不看淡，敦泰下半年營運將可望繳出明顯優於上半年的成績單。