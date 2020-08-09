量產動能強 智原Q3獲利衝

IC設計服務廠智原（3035）第二季繳出每股淨利0.58元好成績，第三季受惠於特殊應用晶片（ASIC）量產動能轉強，包括5G基礎建設及人工智慧物聯網（AIoT）等應用需求暢旺，法人看好季度合併營收可望較上季成長約15％。智原公告7月合併營收4.91億元，法人預估8月及9月營收將維持5億元以上，季度獲利可望優於上季。



智原第二季合併營收13.06億元，其中包括智慧電表、人工智慧（AI）、指紋辨識及人臉辨識等應用相關晶片需求暢旺，委託設計（NRE）則因新冠肺炎疫情而導致開案進度遞延，在認列業外獲利後，歸屬母公司稅後淨利季增約2.7倍達1.43億元，較去年同期成長逾1.5倍，每股淨利0.58元。上半年合併營收25.72億元，歸屬母公司稅後淨利1.83億元，每股淨利0.74元。



智原公告7月合併營收月減3.3％達4.91億元，與去年同期相較減少5.2％，累計前7個月合併營收達30.62億元，較去年同期成長8.2％。智原第三季NRE接案認列因外在環境因素延宕，但許多ASIC新案開始進入量產階段，法人看好營收較上季成長約15％，平均毛利率約略與上季持平，季度獲利將優於上季。



以全年來看，新冠肺炎疫情再起對於智原NRE接案有所影響，部分NRE開案進度遞延不如預期，但是ASIC量產方面則維持成長態勢，年度費用約與去年持平或小增，法人預期，智原今年全年營收與獲利表現將可望優於去年。智原不評論法人預估財務數字。



隨著疫情推動遠距商機成為未來新常態，加上全球5G開始進入商用，包括5G基地台及小型基站、AIoT及邊緣運算、雲端運算及大型資料中心等應用進入快速成長階段。由於相關晶片多數仍採用成熟製程，智原因此受惠。智原預估今年約有60個案子進入ASIC量產，可取得約40個NRE新案。



另外，美中貿易戰加速中國市場晶片供應鏈去美化及在地化趨勢，智原同步受惠，看好中國新基建的商機浮現，智原由2015年至今已與20家重要系統廠合作，加速40奈米及28奈米客製化ASIC的NRE開案及量產，加上聯電在中國的廠區的支援之下，預期明後兩年的ASIC量產規模會大幅顯現，除了過去穩定貢獻的智慧電表專案，5G基站及10G閘道器等新基建商機也會看到成長。