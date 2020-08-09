台股新一周展望 法人看好五類股

台股上周震盪攻堅行情，7日加權指數收盤為12,828.87點，較7月31日累計上漲164.07點，周漲幅為1.30％。凱基投顧預期本周指數在12,500～13,050點區間震盪，本周看好五大題材類股，包含：軟板股、IC設計股、晶圓代工股、散熱股、ABF載板股等。

凱基投顧彙整資訊分析指出，近期六項國際利多因素：

1.7月中國官方製造業採購經理人指數由50.9上升至51.1，優於市場預期的50.7。

2.歐元區第二季GDP初值為年減15％，優於市場預估的年減13.9％。

3.美國7月ISM製造業PMI由52.6上升至54.2，優於經濟師預估的53.6。其中新訂單指數由56.4上升至61.5、生產指數由57.3上升至62.1。

4.歐元區7月份製造業PMI由47.4上升至51.8，優於市場預期的51.1；其中產出數據創近2年新高。

5.美國7月ISM非製造業PMI由57.1上升至58.1，優於市場預估的55。

6.美國上周初領失業救濟金人數減少24.9萬人至118.6萬人，創3月中旬以來的新低，優於經濟學家平均預估的144.2萬人。

台新投顧預期本周指數區間 12,600～13,200點

台股上周各類股漲跌互見，以電器電纜類指數上漲6.68％最強勢，食品類指數下跌1.80％最弱勢。台新投顧本周看好六大題材類股，包含：IC設計股、晶圓代工股、電動車股、汽車零組件股、工具機股、5G手機零組件股等，研判本周指數將在12,600～13,200點區間震盪。

台新投顧分析指出，近期影響台股三項國內外利多因素，包含：

1.美國等地區新增新冠疫情確診數趨緩。

2.電子指標股法說利多。

3.第三季為電子業營運旺季，有利整體業績表現。

但台新投顧也提醒要留意三項國內外利空因素：

1.地緣政治風險不確定性持續。

2.美國紓困案談判僵持。

3.部分國家及地區的二波疫情疑慮仍在。

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