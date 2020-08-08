一個人的武林！沒有台積電 台股處境好崩潰

台灣董事學會7日年會發布《2020董事會白皮書》。學會發起人蔡鴻青指出，統計2005～2019年，扣除台積電，整體上市櫃市值複合成長率（CAGR）僅2％，台灣正面臨「一個人的武林」困境。金管會主任委員黃天牧表示，協助企業永續成長，是金管會努力的目標，並提醒企業董事會思考「包容性成長」的社會責任。

台灣董事學會連續7年以台灣上市櫃公司為研究母體，追蹤台灣企業及資本市場的變化。《2020台灣董事會白皮書》研究發現，台股國際能見度逐年降低外資吸引力不足；企業大舉配息，不再投資未來；加上企業重大交易案件遞減，這些因素是台灣產業成長動能的內外部重大負面因素，值得各界關注。

據《白皮書》分析，台股市值最大的台積電，在2005年佔總市值9％，2019年底已提高至22％，成長幅度驚人。整體台股市值自2005年至2019年，平均年成長率為14％，然扣除台積電後，台灣上市櫃企業整體市值複合成長率（CAGR）實際只有2％。蔡鴻青並指出，在2005年之後上市的公司，市值年成長率達24％，但2005年前上市者成長率卻僅1％，以家族企業為尤，成長動能堪憂。台灣董事學會理事長吳豐山期許，學會會員共同努力。年會邀請台灣康寧顯示玻璃公司總經理曾崇凱、研華科技董事長劉克振，以及嘉新水泥企業團執行長王立心，由逢甲大學人言講座教授許士軍主持，以「從中堅企業到百年企業」為題，分享企業成長及轉型過程中，董事會如何做出重大決策。

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