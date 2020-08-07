15檔半年報績優生 突圍

上市櫃公司半年報即將於下周五（14日）全數出爐，市場聚焦半年報優異股，宏碁、美律等15檔個股第2季每股盈餘（EPS）創高，推升上半年獲利報捷，不畏7日法人大賣，股價逆勢收紅。投資專家指出，具基本面支撐個股，法人本周強補，有望領軍突圍。

美國第二輪紓困協商觸礁，再加上中美貿易戰因川普6日簽署禁TikTok和微信再度浮上檯面，全球股市應聲「嚇」挫，台股最後險守12,800點，不過三大法人齊步賣超近148億，市場緊盯美股7日收盤表現，將牽動下周外資及台股走向。

統一投顧董事長黎方國及日盛投顧總經理鍾國忠指出，行情高檔震盪之際，選股要回歸基本面，半年報因此備受市場關注。其中，第2季獲利表現優異，累計上半年財報傳佳音的個股，搭配法人買超，具基本面及籌碼面雙優可留意；相對地，隨財報公布，匯損議題對中小型公司獲利影響大，要留意個別公司因財報利空出現股價調整。

據統計，第2季EPS創2～42季新高，代表第2季獲利持續成長並推升半年報繳出好成績，搭配法人周買超逾千張以上個股，計有宏碁、華新、美律、智易、達方、定穎、達欣工、中鋼構、創意、信錦、松翰、健策、新唐、億豐、華晶科等15檔。

鍾國忠分析，台股下周是財報公布最後期限，部分財報不佳的公司陸續曝光，使得台股面臨高檔整理壓力，指數可能在12,500～13,031點間震盪，因此選股格外重要，財報優異股再加上未來產業趨勢成長股，股價中長線看俏，本益比有上調空間，如5G、PCB、IC設計股、伺服器、連接器、NB及證券股等。

國內大型龍頭投顧也指出，台股多次挑戰萬三未果，大型權值股出現財報利多不漲的走勢，接下來補漲題材及低基期遠距辦公受惠股可留意，如智易及健策半年報EPS各衝高至3元及4.25元，股價反彈補漲；宏碁財報佳、每股賺0.58元，股價又處在相對低檔，法人買盤加持，本周買超達2.86萬張，後市值得關注。