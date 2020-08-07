玉晶光7月營收 創同期新高

玉晶光（3406）不畏iPhone 12低階7P廣角鏡頭供貨比重可能因出貨遞延、低於市場預期的流言，7月營收持續唱高調，以歷史第三高及歷年同期新高開出，累計前七月營收也續創新高，並以年增逾六成的步伐持續向上挺進。

天風國際證券分析師郭明錤出具最新報告，直指玉晶光iPhone 12低階7P廣角鏡頭供貨比重可能因出貨遞延而低於市場預期，就算玉晶光能解決品質問題，但欲維持供應比重，恐需降價以求，推估砍價幅度達三成，單價將由原先的2～2.2美元下修到1.5美元，不排除會直接衝擊到下半年的營收和獲利。

受到此利空打壓，玉晶光7日股價以小高盤開出後，隨即壓低，盤中一度見到640元的低點，所幸尾盤跌幅收歛至3.08％，收在661元。

天風國際證券二度出報告重挫玉晶光股價，對此，玉晶光不願與之起舞，僅低調表示，目前產品生產一切正常，公司不對單一客戶或產品做出評論。

惟玉晶光盤後公布的7月營收卻仍未見到陰霾，經結算7月合併營收為15.64億元，創下歷史第三高及歷年同期新高，分別較上月的11.09億元及去年同期的12.84億元，成長40.97％及21.83％，累計前七月營收73.32億元，亦較去年同期的44.9億元，呈年增63.31％。

玉晶光6月自結稅後純益1.76億元，年增123％，每股純益（EPS）1.58元，第二季單季EPS4.39元，儘管有大筆匯損侵蝕，年增率仍達到103％；累計上半年EPS 8.98元，年增305％，法人指出，玉晶光7月營收仍維持在高檔，前七月EPS應有機會跨過一個股本的門檻。

為佈局新訂單，玉晶光自去年起就積極展開擴產，並在廈門以租賃方式投資三座新廠，其中第一及第二座新廠已在6月底前全線開工，第三座廠全線開工的時點則壓在今年8月。玉晶光內部預期，若三座廠全線開工，應可為玉晶光再添15％至22％的產能。

法人指出，由於新產能量產時間均落在今年第三季之前，只要訂單不虞，玉晶光第三季營運再攀高峰應可期。