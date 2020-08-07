3大法人步調節賣超149億 台股萬三情怯

電子權值股不振 台股收跌84點

儘管美股那斯達克指數站上11000點，台股今天受權值股走低影響，指數開低走低，盤中一度大跌百點，終場下跌84.63點；法人認為，台股人氣尚未潰散，待籌碼沉澱後可望再啟攻勢。

加權股價指數收在12828.87點，跌幅0.66%，成交值新台幣2381.07億元。台積電、大立光表現疲軟，近期強勢的聯發科也回測700元整數關卡，使得台股開低走低，所幸週線仍收紅，寫下連8紅。

分析師表示，近期台股主流明顯以電子股為主，在電子股漲多休息之際，指數表現難免受到影響，加上7月28日台股創新高13031點，當天殺出一根帶量黑K棒，短線套牢籌碼需要時間消化，5日線12753點及7月28日收盤12586點的支撐力道值得觀察。

法人也認為，台股短線可望在13000點以下維持高檔震盪，由於近期成交值已穩在2000億元以上，顯示人氣尚未潰散，待籌碼沉澱後可望再啟攻勢，不過融資餘額已逼近1500億元，需注意市場是否出現過熱訊號。

此外，雖然市場擔憂疫情將捲土重來，但在下半年經濟前景與企業獲利預估並未改變下，法人認為，整體趨勢依然看好，新台幣走勢強勁帶動外資持續站在多方，加上國安基金宣告不退場，資金行情得已延續，這些因素都可望為投資信心注入強心針。

三大法人賣超台股149.22億元

台股今天跌84.63點，收在12828.87點，成交值新台幣2381.07億元。三大法人同步賣超，合計賣超新台幣149.22億元。

自營商賣超22.23億元，投信賣超3.96億元，外資及陸資賣超123.03億元。

法人認為，台股短線可望在13000點以下維持高檔震盪，由於近期成交值已穩在2000億元以上，顯示人氣尚未潰散，待籌碼沉澱後可望再啟攻勢，不過融資餘額已逼近1500億元，需注意市場是否出現過熱訊號。

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