上市、櫃企業營運快報

今（8/7）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.汽車傳動系統鍛壓件製造廠江興鍛壓上半年營收及獲利受新冠肺炎疫情影響，均比去年同期下滑，今(7)日董事會承認上半年財報，EPS從去年同期1.49元降至0.96元。江興鍛表示，下半年出貨江逐月回升，7月合併營收1.92億元，比6月成長27.8％。

2.精誠(6214)2018年啟動AI+ Generator Program（AGP），將台灣軟體新創走向國際市場，今年攜手日本凸版印刷株式會社（TOPPAN Printing Co. Ltd.），加入第四屆創新方案PoC實驗計畫，成為「co-necto 2020」創新方案驗證計畫首家海外合作夥伴。

精誠除將帶領AGP新創團隊完成計畫申請，也鼓勵更多的台灣優秀新創團隊共襄盛舉，協助更多台灣創新方案於日本市場驗證，前進日本市場。

3.汽車傳動系統製造廠和大電動車布局傳新進展，法人指出，電動皮卡和電動聯結卡車產品處於認證打樣階段，有機會獲訂單。

法人表示，和大供應美系電動車大廠全車系減速齒輪零組件，今年儘管有COVID-19疫情影響，不過美系電動車客戶中國廠生產加速，預估今年整體出貨量年成長幅度可到3成，優於整體車市衰退15%到20%幅度。

4.螺絲大廠世豐螺絲（2065）7月合併營收達1.90億元，創歷年來同期新高，並較上月的1.55億元成長22.58％，累計2020年1至7月合併營收為11.57億元，也創歷年同期新高，較去年同期成長6.06％。

5.散熱關鍵零件供應商安力-KY 7月合併營收新台幣2.03億元，年成長52%，營收再創掛牌以來新高，累計前7月營收10.15億元，也年增30%，在疫情下逆勢成長。

6.受到美洲銷售動能走緩，宏正自動科技（6277）7月合併營收走弱，年減13％、為3.94億元，較前月成長4%。累計今年1～7月合併營收為26.30億元，較去年同期減少8％。

7.88父親節，喬山健康科技推出日本富士醫療器（Fujiiryoki）5D-AI按摩椅JP-2000機型，擁有多項業界首創特點，新搭載5D-AI機芯與AI雙重檢測系統（S字型背脊線條與肩膀位置），能精準檢測做出客製化服務。

並提供最佳化按摩方式。為歡慶父親節，即日起至8月8日止，該款5D-AI按摩椅JP-2000機型，原價26.8萬元，特價25.8萬元。

8.利機(3444)通過上半年財報，累計上半年稅後盈餘5877萬元，每股稅後盈餘1.5元，較去年同期成長16%，毛利率達31%，已連續五個半年度保持成長趨勢，再次刷新歷史新高點，表現優於市場預期。

9.被動元件廠禾伸堂第3季可持續受惠伺服器拉貨需求，MLCC出貨持穩。法人估第3季業績可季增8%到9%區間，創8季以來次高；今年獲利拚歷史次高。

法人預估，禾伸堂第3季業績有機會逼近新台幣40億元，季增幅度約8%到9%，估8季以來次高，每股純益可超過2.7元。

展望今年，法人預估禾伸堂今年業績可超過145億元，力拚較去年持平，稅後淨利估超過13.5億元，每股純益估超過8.5元，獲利歷史次高可期。

10.砷化鎵廠宏捷科(8086)宣布以私募方式與中美晶(5483)策略聯盟，雙方將加速開發氮化鎵產品，針對此項交易案，歐系外資發布最新報告認為，宏捷科與穩懋客戶及產品沒有太大重疊，技術及產能規模也有差距，對穩懋(3105)影響有限。