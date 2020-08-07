今日焦點股 重點摘要

今（8/7）日熱門焦點股如下：

（1）世紀鋼(9958)受惠旗下風電業務續旺，7月營收達7億元新高，年增324.69%，月增20.65%；今年1~7月營收31.87億元，年增210.7%。

世紀鋼持續受惠離岸風電事業陸續投產，繼6月營收創5.8億元新高，7月營收首度突破7億元，年增逾3倍。世紀鋼7月營收再創新高，股價開高走高，早盤攻上98.9元高點。

世紀鋼第二季營收再創新高；上半年營收同創新高紀錄，較2019年同期增加1.9倍。世紀鋼第二季營收13.14億元再創新高，季增率約11.1%。上半年營收24.97億元，同創新高，年增190.19%。

世紀鋼今年風電事業的貢獻力度開始展現，預計今年起陸續出貨沃旭、CIP大單，加上傳統鋼構訂單增加，挹注單月營收平均年增近2倍。全年可望受惠離岸風電及傳統鋼構接單同步熱絡，今年業績成長動能強勁，法人估全年營收將創新高，比去年成長上看2倍以上。

展望後續，風電事業將持續成為未來兩年的業績成長動能，世紀鋼目前手上風電相關訂單執行時程約至2023年，傳統鋼構業務的訂單能見度看到明年第二季。（時報資訊 沈培華）

（2）台股今天盤勢走跌，不過蘋果觸控面板供應商業成第2季歸屬母公司淨利新台幣18.87億元，每股稅後淨利5.59元，較第1季大增約17倍，帶動今天早盤股價大漲，宸鴻也相對抗跌。

業成早盤股價來到140元，上漲4.86%，但隨後仍難敵台股盤中走低影響，來到平盤133.5元附近。宸鴻早盤來到58.7元，上漲0.51%。隨後低點來到56.7元，下跌2.91%。

業成統計，上半年歸屬母公司淨利19.92億元，每股稅後盈餘5.9元。

宸鴻統計，第2季自結稅後淨利約3.1億元，稅後稀釋每股淨利0.76元，較第1季的每股賺0.1元大增逾6倍。上半年累計自結稅後淨利約3.5億元，累計稅後稀釋每股淨利0.85元。（中央社）

（3）盤中熱門焦點股：

1.聯電(2303)：昨外資調節賣超46997張，但昨夜ADR大漲7%，今早股價逆勢開高，惟大盤空壓增強，支撐不到10分鐘也翻黑。

2.世紀鋼(9958)：節能題材護價，昨外資、自營商攜手轉買超，今早挾量逆勢強攻逾4.5%。

3.裕隆(2001)：昨獲三大法人聯手買超7187張，早盤股價逆是飆上24.8元、漲幅達3.7%，超車前高。

4.旭隼(6409)：7月營收12.38億，年增20.56%，早盤攻漲逾8%，來到千元門前。

5.群電(6412)：業績報佳音，Q2稅後純益季增逾4倍且創單季次高，多方領攻突破70元。

6.鈺邦(6449)：7月營收2.26億元，月增19.10%、年增28.27%，股價昨日創高回落但低檔有撐，漲幅達2%。

7.華新科(2492)：7月營收寫20個月高點，多方歡呼攻漲，股價回到5日、10日與月線之上。

8.卜蜂(1215)：中元節將至、中秋節隨後接棒，買氣增溫，早盤站回70元。

9.華航(2610)：Q2 EPS 0.45元，為2年半來單季新高，買盤湧進推升股價上揚半根漲停板。

10.熱映(3373)：防疫題材再起，股價結束盤整，早盤量價齊揚攻漲停。

11.中美晶(5483)：H1獲利寫同期高、每股賺4.96元，加以躍宏捷科最大股東，氮化鎵技術催油門，晨盤大漲5%，重返百元關。

12.GIS-KY(6456)：Q2大賺半個股本，早盤放量強漲後獲利了結賣壓湧出，拉回至平盤附近。

13.上詮(3363)：Q2轉盈，每股賺1.93元，開盤後直攻漲停，登1個月高。

14.亞諾法(4133)：7月營收年增30％，晨盤逆勢勁揚4%，攻上90元。

15.松翰(5471)：7月營收4.6億元，年增50%，今放量彈升8%，攻克季線。

16.恆大(1325)：新冠肺炎疫情升溫，口罩需求再起，晨盤攀揚6%，收復200關。

17.力麗(1444)：Q2獲利9600萬元，昨獲外資翻多買超相挺，加以傳獲蘋果訂單利多發酵，近期股價水漲船高，早盤再觸漲停，逼近2年高位。

18.大中(6435)：7月營收創新高，Q3旺季可期，激勵早盤彈高3.5%，躍上月季線。

19.亞德客-KY(1590)：陸5G新基建、自動化需求增，7月營收年增31.42%，早盤股價漲逾3%，創波段新高。

20.訊連(5203)：7月營收年增31.19%，三大法人昨賣超縮手，早盤漲逾2%，收復周線。

21.康那香(9919)：口罩需求升溫，外資連2日買超千張，早盤放量漲逾8%，重返50元。

22.精元(2387)：7月營收年增翻倍、Q3看旺，早盤挾量漲近5%，沿5日線向上走。

23.大同(2371)：陸資審查未果，但不影響股臨會舉行，早盤擺脫陰霾，彈漲逾4%。

24.曜越(3540)：祭出電競耳機新品，三大法人昨轉買超，早盤漲逾4%，觸及新高。

(時報資訊)

（4）中美晶決定斥資新台幣34.965億元，參與宏捷科私募案，取得22.53%股權，成為最大股東，瞄準氮化鎵新商機。兩公司今天股價同步走高，突破100元大關。

太陽能廠中美晶擴大半導體材料布局，將認購宏捷科發行私募普通股4500萬股，每股價格77.7元，取得22.53%股權，成為宏捷科最大股東。

雙方期望藉由上下游策略聯盟，共同發展氮化鎵產品，以利快速供應5G、電動車等下一波產業高頻率、高功率所需的關鍵零組件，建構具競爭力的台灣化合物半導體產業鏈，擴大營運規模及提升營運績效。

法人認為，中美晶旗下環球晶具備化合物半導體碳化矽基板材料，中美晶與宏捷科策略聯盟，對雙方長期發展將具正面效益。

中美晶與宏捷科今天在市場買盤積極湧入下，兩公司股價同步走高，突破100元大關，其中，中美晶早盤一度達106元，漲6.7元，漲幅達6.74%；宏捷科股價一度達102.5元，漲5元，漲幅5.12%。（中央社）

（5）華航昨天公布第2季稅後淨利新台幣24.59億元，每股賺0.45元，華航今天早盤最高來到8.39元，漲幅逾7%。

華航今天股價跳空開高，早盤最高來到8.39元，漲幅7.8%，再寫波段新高，交易量達1.7萬張，交易金額1.4億元。

華航昨天公布第2季財報，累計營收263.15億元，其中貨運第2季挹注營收234.41億元，在疫情之際，貨運收入成支撐營運重要動能。

華航第2季稅後淨利24.59億元，每股盈餘0.45元，相較去年同期每股虧損0.08元，表現相對亮眼。不過，上半年累積虧損逾13億元，每股虧損0.24元。（中央社）

（6）聯電(2303)今日是公司這次買回庫藏股期間的最後一天。聯電第2季獲利創佳績，加上庫藏股推波助瀾，近兩個月以來，股價由16.5元漲到昨日收盤價26.6元，漲幅逾六成。

聯電先前公告，預計在6月8日至8月7日間，以每股11.55至23.25元的區間價格，買回20萬張公司股票，這是聯電近一年來首度實施庫藏股。

基本面方面，聯電第2季獲利創近10年新高，每股純益0.55元，聯電預期，第3季晶圓出貨將持平表現。聯電周四股價收盤再創新高，達26.6元，土洋法人持續對作，外資賣超聯電46997張，投信買超5234張，自營商買超7400張；周四，三大法人賣超聯電34363張。聯電今日股價開高走低，最高27元，盤中跌至25.6元。

聯電第2季歸屬母公司淨利66.81億元，季增逾2倍，每股純益0.55元。聯電第2季產能利用率自第1季的93%，續攀高至98%。第2季營收443.86億元再創新高，季增5%，毛利率23.1%，較第1季上揚3.9個百分點，本業營業利益58.46億元，季增71.2%；歸屬母公司淨利66.81億元，季增202.7%，創9年多新高，每股純益0.55元。

展望未來，聯電共同總經理王石表示，第3季晶片需求依然強勁，預期產能利用率將維持95%，晶圓出貨較第2季持平，產品平均售價也將持平，毛利率約20%。聯電公司指出，由於客戶為避免供應鏈斷鏈，開始回補庫存，第三季需求續強，對下半年審慎樂觀看待。

另外，由於8吋客戶需求強勁，產能吃緊，聯電證實近期正陸續與客戶談明年漲價的可能。（時報資訊 沈培華）