電子股休兵 台股挑戰萬三乏力

美股那斯達克指數站上11000點，未能激勵台股再度挑戰13000點，在台積電、聯發科回檔下，台股在連漲3個交易日後走跌，僅傳產股表現相對抗跌。

截至10時30分，加權股價指數下跌99.97點，為12813點，成交值新台幣1249億元。台積電由於ADR下跌超過1%，股價表現不振，加上近期強勢的聯發科、大立光也未能適時接棒，電子股僅部分次族群如被動元件、散熱表現較強，指數難有所表現，資金有轉向防疫生技族群跡象。

分析師表示，台股在7月28日盤中創下歷史新高13031點，但當天卻出現爆量黑K，短線逢高解套壓力待時間化解，所幸近期台股仍維持在10日線之上，呈高檔整理態勢，加上成交值穩步增溫，盤勢仍在多頭掌握之中。

分析師表示，上市櫃公司近期陸續公布第2季財報，指數雖處高檔位置，但若財報數字亮眼的個股，股價仍有反映空間，不過需注意第3季新台幣匯率急升，對外銷為主的產業可能造成的匯損壓力。

法人也認為，台股多方趨勢不變，靜待上檔壓力消化；短期內造成台股壓力原因除了技術面考量外，還有可能的國際地緣政治升溫壓力，尤其是美中衝突再度惡化，市場擔憂雙方可能再重燃戰火。

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