道瓊漲185點那指首破萬一 台積ADR逆勢跌

美股收紅 那指首破1萬1000點大關

華爾街股市周四擺脫開盤之初的低迷，終場收紅，那斯達克指數一路加足馬力，連續第4個交易日締造新高，首度突破1萬1000點大關。檯面上領軍做多的股票，包括蘋果、亞馬遜、迪士尼與麥當勞等。

另外，備受台股投資關切的台積電ADR卻逆勢下挫1.11美元，收80.52美元，是否將對周五台積電演出造成心理壓力，不宜輕忽。不過，聯電ADR報漲0.33美元，收4.6美元；日月光投控報漲0.03美元，收4.79美元。

道瓊工業指數上揚185.46點或0.68%，收在27386.98點。

標準普爾500指數上漲21.39點或0.64%，收在3349.16點。

以科技股為主的那斯達克綜合指數勁揚109.67點或1%，收在11108.07點。

（數位編輯）

美中關係緊張 市場情緒緊繃 歐股收黑

歐洲股市周四收黑，理由是投資人神經緊繃關注著華府有關振興措施的商討，以及美國與中國的緊張關係。

英國倫敦FTSE 100指數挫跌77.78點或1.27%，收在6026.94點。

德國法蘭克福DAX 30指數下跌68.57點或0.54%，收在12591.68點。

法國巴黎CAC 40指數下挫48.21點或0.98%，收在4885.13點。

（中央社）